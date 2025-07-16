هدف رونالدو يحصد جائزة الأفضل في الدوري السعودي 2024-25

فاز هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر في شباك الرياض بجائزة أفضل هدف في الدوري السعودي عن موسم 2024-25.

وتوج رونالدو بالجائزة بتصويت الجمهور، بعدما فاز أيضا بلقب أفضل لاعب في الدوري السعودي بتصويت الجمهور أيضا.

ونال هدف رونالدو في شباك الرياض في الجولة 27 من الدوري السعودي على أكبر عدد من الأصوات في التصويت لهدف الموسم.

وحاز هدف رونالدو على نحو خُمس أصوات الجماهير (19%) كأجمل أهداف الموسم، كما كشف موقع الدوري السعودي.

واختارت الجماهير رونالدو كأفضل لاعب في دوري السعودي خلال موسم 2024-2025 بعدما توج النجم البرتغالي ب جائزة لاعب المباراة 15 مرة في الموسم المنصرم.

الهدف الأفضل في عيون الجماهير 🚀 من كل الزوايا 🤩#دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/qc2eCdLRZ0 — دوري روشن السعودي (@SPL) July 16, 2025

قبل أسابيع، أعلن نادي النصر السعودي استمرار قائده كريستيانو رونالدو.

وأوضح النصر أن عقد رونالدو الجديد يمتد حتى صيف 2027.

وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "فصل جديد يبدأ. نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معا".

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية.

وسجل رونالدو 93 هدفا بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافا في نسخة واحدة من الدوري السعودي كاسرا رقم عبد الرازق حمد الله القياسي.