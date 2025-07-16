المغربي يوسف لخديم لاعب ريال مدريد ينتقل إلى ألافيس

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 22:26

كتب : FilGoal

يوسف لخديم

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس ضم المغربي يوسف لخديم لاعب فريق ريال مدريد.

وانضم لخديم بعقد يمتد لـ4 مواسم مقبلة حتى يونيو 2029.

ولعب النجم المغربي في فريق ريال مدريد كاستيا.

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كما انضم لخديم لصفوف الفريق الأول لريال مدريد، وتواجد في قائمة الفريق الملكي بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لم يشارك في أي مباراة.

وضم وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، يوسف لخديم في قائمة أسود أطلس لمواجهتي أنجولا وموريتانيا العام الماضي.

وينشط لخديم اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وولد لخديم في مدريد يوم 7 أكتوبر 2005، وانضم إلى أكاديمية ريال مدريد للشباب في صغره، ليستمر داخل فريق الشباب بالنادي حتى اللعب مع فريق كاستيا الموسم الماضي.

وشارك لخديم مع كاستيا في 35 مباراة، بواقع 2700 دقيقة مع فريق الرديف، مسجلا هدف واحد، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وتدرب لخديم تحت قيادة أربيلوا مدرب فريق الشباب والذي فاز معه بكأس ملك إسبانيا.

ولعب لخديم ضمن منتخب إسبانيا للناشئين تحت 17 سنة.

كما تدرب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي الذي دفع به مع الفريق الأول، وكذلك رفقة تشابي ألونسو المدير الفني الجديد لريال مدريد في كأس العالم للأندية.

على الرغم من أنه لم يتجاوز العشرين من عمره بعد، إلا أن مدافع ريال مدريد ينضم إلى فريق ديبورتيفو ألافيس ليخوض أول تجربة له في دوري الدرجة الأولى.

وستكون تجربة لخديم صاحب الـ19 عاما، مع ديبورتيفو ألافيس الأولى في الدرجة الأولى.

واحتل ديبورتيفو ألافيس المركز الـ15 في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

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