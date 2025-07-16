5 منتخبات عربية تترقب.. موعد والقناة الناقلة لملحق آسيا في تصفيات كأس العالم

تستعد المنتخبات الآسيوية لقرعة المرحلة الرابعة (الملحق) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

المرحلة الثالثة التي قسمت فرق آسيا الـ18 إلى 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات، تأهل منها أول فريقين مباشرة إلى المونديال.

فيما تأهل المنتخبان صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى الملحق، فيما ودع المنتخبان الخامس والسادس التصفيات.

وتأهلت فرق إيران وأوزبكستان عن المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية والأردن عن المجموعة الثانية، واليابان وأستراليا عن المجموعة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم.

فيما تأهلت 6 فرق إلى المرحلة الرابعة وهم قطر والإمارات عن المجموعة الأولى، والعراق وعُمان عن المجموعة الثانية، بالإضافة إلى السعودية وإندونيسيا عن المجموعة الثالثة.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى 3 مستويات في القرعة، في كل مستوى فريقين، كالتالي:

التصنيف الأول: السعودية - قطر

التصنيف الثاني: العراق - الإمارات

التصنيف الثالث: عمان - إندونيسيا

وتنقسم الفرق الستة إلى مجموعتين، في كل مجموعة 3 فرق.

وستقام القرعة في تمام العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة (الثالثة عصرًا بتوقيت كوالالمبور) وتنقل عبر قناة بي ان سبورتس.

وستقام المرحلة الرابعة من دور واحد خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025 بنظام الدوري من دور واحد، ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم رفقة المنتخبات الستة المتأهلة.

مواعيد الملحق:

الجولة الأولى: 8 أكتوبر 2025

الجولة الثانية: 11 أكتوبر 2025

الجولة الثالثة: 14 أكتوبر 2025

أما المنتخبان صاحبا المركزين الثاني في المجموعتين، فيتواجهان في مباراة إقصائية ليتأهل الفائز إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم، وفي حال الفوز هناك يتأهل لكأس العالم كمقعد تاسع لقارة آسيا.

واعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قطر والسعودية كجهتين مستضيفتين لملحق تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.