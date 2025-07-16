يامال: سأشق طريقي بالرقم 10.. وبرشلونة هو حياتي وأريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 21:43

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة ضد ريال مدريد

يسعى لامين يامال نجم برشلونة الشاب تحقيق الألقاب وخاصة دوري أبطال أوروبا بعد التجديد حتى 2031 والحصول على القميص رقم 10.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وصرّح لامين يامال عبر قناة برشلونة 1: "كان حلما راودني منذ صغري، وأشعر بسعادة غامرة. أنا وعائلتي سعداء للغاية بمواصلة هذا النهج".

وأكمل "أهدافي مع برشلونة؟ الفوز، الفوز دائما، الاستمتاع ومواصلة النمو لأنني ما زلت صغيرا جدا، ولكن الأهم من ذلك كله، الاستمرار في الفوز".

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وأضاف "برشلونة هو حياتي. أنا هنا منذ أن كنت في السابعة من عمري. كل طفل في لا ماسيا يحلم بالوصول إلى الفريق الأول. أنا أحقق هذا الحلم، وعليّ مواصلة العمل".

وواصل "أتطلع بشوقٍ شديد للعب أمامكم، في ملعب كامب نو الجديد. سنقضي وقتا رائعا هذا العام، ونحن على يقين من الفوز".

وأردف "هذا التجديد يعني أنني سأستمر في اللعب لنادي حياتي، وسأستمر في الاستمتاع به. لست تحت أي ضغط، سأستمر في الاستمتاع برقم مختلف".

وتابع "التجديد مع برشلونة حتى عام 2031 خطوة كبيرة؛ إنها بداية رحلة آمل أن تكون طويلة ومليئة بالانتصارات. سنرى. سنحاول الاستمتاع بها أكثر من العام الماضي، وآمل أن أحقق أحلامي هنا".

وعن ارتداء القميص رقم 10 أجاب: "ميسي شق طريقه، وسأشق طريقي بالرقم 10. لذا، سأسعى لإسعاد جميع جماهير الفريق، الحاضرين منهم والمقيمين في منازلهم".

وكشف اللقب الذي يسعى للتتويج به قائلا: "لم أفز بدوري أبطال أوروبا، لذا أريد الفوز بدوري الأبطال وكأس العالم".

واستدرك "عندما كنت طفلا، كان حلمي أن أبدأ مشواري مع برشلونة. سأرتدي الرقم 10، وكل طفل يعيش مع برشلونة يحلم بذلك. سأحاول ارتداءه بشرف كبير، وأنا ممتن جدا لهذه الثقة".

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة في الموسم المنصرم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا، المكونة من الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

لامين يامال برشلونة
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