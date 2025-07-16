بعد صراع مع المرض.. وفاة أحمد فرس الهداف التاريخي لمنتخب المغرب

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 21:35

كتب : FilGoal

أحمد فرس - منتخب المغرب

فارق أحمد فرس الهداف التاريخي لمنتخب المغرب، الحياة بعد صراع طويل مع المرض.

وتوفي فرس اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 78 عاما.

ونعى الاتحاد المغربي لكرة القدم، وفاة الأسطورة أحمد فرس، الذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

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وقال الاتحاد المغربي في بيانه:

"يتقدم فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بأحر عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة المرحوم أحمد فرس، وإلى أسرة كرة القدم المغربية قاطبة، على إثر وفاة أحد رموز الكرة الوطنية"

"يُعد الراحل أحمد فرس من الأسماء الخالدة في تاريخ الكرة المغربية، حيث حمل قميص المنتخب الوطني في عدة مناسبات، وكان أحد أبرز المساهمين في تتويج أسود الأطلس بلقب كأس أفريقيا للأمم سنة 1976، وفي العام ذاته فاز بالكرة الذهبية الأفريقية، كما ارتبط اسمه بفريق شباب المحمدية".

"رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه وجميع مكونات الكرة الوطنية الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد فرس هو الهداف التاريخي لمنتخب المغرب برصيد 42.

وحصل على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1975.

كما قاد منتخب المغرب للتتويج بكأس أمم إفريقيا موسم 1976.

منتخب المغرب أحمد فرس
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