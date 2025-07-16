صحيفة اليوم: جيسوس يطالب إدارة النصر بالاستغناء عن 4 محترفين

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن طلب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لنادي النصر، رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق.

وذكرت اليوم أن جيسوس طلب الاستغناء عن الإسباني إيمريك لابورت، والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرتغالي أوتافيو.

وبحسب اليوم، فإن جيسوس، قرار استمرار الثنائي السنغالي ساديو ماني، والمدافع الفرنسي محمد سيماكان، إلى جانب كرستيانو رونالدو.

وتابعت صحيفة اليوم: "يبحث مسئولو النصر تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لدعم نواقص الفريق خلال الفترة الحالية بصورة رسمية."

واحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي، خلف الاتحاد البطل، والهلال صاحب الوصافة.

وتولى جيسوس مهمة النصر خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي صار مدرب فيورنتينا.

وسيقود المدرب البرتغالي فريق العالمي بعقد مدته عام واحد.

وسيتحصل البرتغالي على راتب سنوي يقدر بسبعة ملايين دولار تشمل رواتب طاقمه الفني

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.