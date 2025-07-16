مران الزمالك - يانيك فيريرا يركز على الجوانب الفنية.. وتقسيمة بين اللاعبين

خاض فريق الزمالك تدريبه المسائي اليوم بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، على ملعب النادي، في إطار معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وركز فيريرا، على الجوانب الفنية، وحرص المدير الفني على الاهتمام بتطبيق بعض الجوانب الخططية في المران، بعدما خاض اللاعبون تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم خلال الفترة الصباحية.

وقام مدرب الفريق وجهازه المعاون بتوجيه اللاعبين خلال التدريبات الخططية، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب في ختام المران.

وأدى محمد عواد، ومحمد صبحي، ومهدي سليمان، ومحمود الشناوي، رباعي حراسة المرمى تدريبات قوية تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحرس.

وحرص مدرب الحراس على منحهم تعليمات خاصة قبل المران لتنفيذها.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة..

وكان الزمالك حقق الفوز في أول مبارياته الودية أمام أورانج بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على استاد الكلية الحربية.

سجل حسام عبد المجيد هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.