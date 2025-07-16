تقرير: يواكيم لوف يعود إلى التدريب مع منتخب آسيوي

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 20:49

كتب : FilGoal

يواكيم لوف

كشف موقع swr الألماني عن اهتمام منتخب أوزبكستان بالمدير الفني الألماني يواكيم لوف.

وأشار الموقع إلى اتحاد كرة القدم الأوزبكي فتح خطوط التفاوض مع المدرب الألماني.

وأضاف الموقع الألماني "ستكون عودة لوف إلى التدريب بلا شك رصيدًا كبيرًا لأي فريق، لأنه لا يجلب خبرة التدريب فحسب، بل يجلب أيضًا نهجًا حديثًا لكرة القدم."

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وبحسب الموقع كشف يواكيم لوف عن تلقيه عروضا رسميا من عدة أندية واتحاد وطني واحد، خلال فعاليات يوروبا باك الشهيرة في ألمانيا.

وقال المدرب: "خلال الأسبوعين الماضيين، تواصل معي البعض وسألوني إن كنت منفتحًا على التدريب مجددا وإن كنت مهتمًا".

وتابع الموقع الألماني "يواكيم لوف لم يتخذ قراره بعد بشأن العروض، ولكنه يدرس كلًا منها بعناية، ويحلل إمكانيات الفرق وتشكيلاتها وأهدافها وأساليب لعبها بدقة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يعقد اجتماعات شخصية مع الجهات المسؤولة."

وقاد يواكيم لوف منتخب بلاده ألمانيا للتتويج بكأس العالم 2014 في البرازيل.

وكان الألمان أول منتخب أوروبي يتوج بكأس العالم على أرض أمريكا اللاتينية.

وتولى يواكيم لوف تدريب منتخب ألمانيا خلال الفترة من 2006 حتى 2021، وقاد منتخب بلاده في 198 مباراة دولية، بعدما عمل مساعدا ليورجن كلينسمان خلال الفترة من 2004 حتى 2006.

يواكيم لوف كان المدرب رقم العاشر في تاريخ المانشافت، قبل أن يترك المسؤولية لهانز فليك، ومن بعده جوليان ناجلسمان.

تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بصحبة إيران، واليابان، والأردن، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

المنتخب الأوزبكي في النسخة الحالية من التصفيات ضم في صفوفه مجموعة من اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية أبرزهم إلدور شوموردوف الهداف التاريخي للمنتخب ومهاجم روما الإيطالي وعبد القادر خوسانوف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبعد 8 محاولات سابقة للتأهل لكأس العالم تحقق المنشود في المرة التاسعة، حيث كانت الفوارق البسيطة فاصلا عن التأهل وسط الكبار، ولا دموع بعد الآن على ضياع فرص التأهل.

في 1998 احتل منتخب أوزبكستان المركز الرابع بفارق كبير عن المتأهلين للتصفيات.

في 2002 فشل منتخب أوزبكستان في التأهل للملحق بفارق نقطة عن الإمارات

في 2006 وصل للملحق وخسر بطاقة التأهل للملحق العالمي أمام البحرين

في 2010 تحققت أسوأ نتائج المنتخب الأوزبكي في التصفيات بتذيل ترتيب المجموعة

في 2014 خسر الأوزباكيون من الأردن في الملحق بعد ركلات ترجيح ماراثونية

في 2018 كان فارق الأهداف فاصلا لتأهل سوريا للملحق على حساب أوزباكستان

في 2022 كانت أول مرة لا يتأهل فيها للمرحلة الثالثة بفارق نقطة واحدة فقط في ترتيب أصحاب أفضل مركز ثاني بالمرحلة الثانية

في 2026 تأهل منتخب أوزبكستان قبل جولة على نهاية المرحلة الثالثة من التصفيات لأول مرة في تاريخها

كأس العالم يواكيم لوف أوزبكستان
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