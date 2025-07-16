برنامج خاص لتجهيز محمود جهاد في الزمالك

وضع الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب البلجيكي يانيك فيريرا برنامجا تديربيا خاصا لتجهيز محمود جهاد لاعب وسط الفريق.

محمود جهاد النادي : الزمالك الزمالك

ويخوض فريق الزمالك فترة الإعداد تحت قيادة مدربه الجديد يانيك فيريرا تحضيرا للموسم المقبل.

وخاض محمود جهاد لاعب وسط الفريق، برنامج تدريبي خاص خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم في إطار استعداد الفريق للموسم الجديد.

وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، بوضع برنامج تدريبي خاص لمحمود جهاد لتنفيذه خلال المران، من أجل تجهيزه بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، بداية من أمس الثلاثاء، في إطار المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية أمام رع والشمس ووادي دجلة.