في الجول يكشف – كيف يفكر الزمالك لميركاتو الصيف.. لاعبان محليان وترتيب أولويات الأجانب

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 20:39

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

بعد إتمام ضم 4 لاعبين، واقتراب التعاقد مع لاعبين اثنين، لم ينته سوق انتقالات الزمالك الذي يستهدف بناء فريق جديد قادر على المنافسة.

FilGoal.com يكشف في التقرير التالي كيف يفكر الزمالك في سوق الانتقالات الحالي، سواء لبيع لاعبيه أو ضم لاعبين جدد.

تعاقد الزمالك مع أربعة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم.

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من جهة أخرى، اقترب الزمالك من ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي مقابل انتقال مصطفى شلبي، وسيد عبد الله لاعبي الفريق إلى البنك الأهلي، بجانب الاقتراب من ضم أدم كايد الجناح الفلسطيني بعد التوصل لاتفاق نهائي معه ومع ناديه بانتظار اجتيازه للكشف الطبي وإعلان الصفقة.

لاعبون رحلوا عن الزمالك

أنهى الزمالك تعاقده مع كل من جيفرسون كوستا المدافع الأنجولي تحت السن، وسيدي ندايي المهاجم السنغالي تحت السن، وأحمد رفاعي المدافع الشاب.

الزمالك أعار كذلك محمد عاطف جناح الفريق إلى طلائع الجيش، وأعار أحمد محمود الظهير الأيمن إلى الاتحاد السكندري، وحسام أشرف مهاجم الفريق إلى سموحة.

وأخيرا، انتهى تعاقد حمزة المثلوثي المدافع التونسي مع الفريق، واتفق الطرفان على عدم تجديده، بجانب اعتزال محمد عبد الشافي، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" كرة القدم.

مرشحون للرحيل

لم يعلن رحيلهما رسميا، لكن بإمكاننا اعتبار انتقال مصطفى شلبي جناح الفريق، وسيد عبد الله الظهير الأيمن إلى البنك الأهلي في حكم المؤكد.

بالإضافة لما سبق، يحاول الزمالك تسويق سيف الدين الجزيري، وصلاح الدين مصدق، وأحمد الجفالي الثلاثي الأجنبي للحصول على 3 مقاعد فارغة لأجانب في قائمته.

أما محمد صبحي حارس الفريق، وناصر ماهر صانع الألعاب، فهما مرشحان للخروج من الزمالك إلى بيراميدز بسبب رغبة الأخير في ضمهما، وقد تتم الصفقة حال توصل الطرفين إلى اتفاق.

يريد الزمالك بيع نبيل عماد لاعب وسط الفريق أيضا، لكن يصعب ذلك لعدم وجود عروض للاعب بسبب راتبه الكبير.

وكذلك يفاضل الزمالك بين عدة عروض لبيع أو إعارة مهاب ياسر لـ حرس الحدود أو طلائع الجيش، أو إدخاله في صفقات تبادلية.

وأخيرًا، سيبحث الزمالك عن عروض لإعارة أحمد عبد الرحيم "إيشو" وحازم أسامة الثنائي الشاب للفريق.

السوق المحلي

يحاول الزمالك ضم أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بجانب إقناع بتروجت بالحصول على خدمات حامد حمدان لاعب الوسط الفلسطيني.

إلى هنا، سيكون الزمالك قد أتم كل صفقاته المحلية الموضوعة كأولوية، وستكون باقي الصفقات حسب تحركات السوق.

بمعنى؟

بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الزمالك من السوق المحلي، محمد إسماعيل مدافع زد، وأحمد عيد ظهير أيمن المصري.

محمد إسماعيل كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك في صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أحمد حسام مدافع الزمالك إلى زد، لكن ذلك قبل إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال ودية أورانج.

بعد إصابة حسام تعطلت الصفقة، وسيكون انضمام محمد إسماعيل مرهونا برحيل صلاح الدين مصدق المدافع المغربي.

من جهة أخرى، يريد الزمالك دعم مركز الظهير الأيمن بعد إعارة أحمد محمود ورحيل حمزة المثلوثي وسيد عبد الله، وبالتالي لا يملك سوى عمر جابر كظهير أيمن، بجانب إجادة محمد شحاتة اللعب في هذا المركز.

أولوية الزمالك لدعم مركز الظهير الأيمن هي محمود غربال الظهير الأيمن التونسي لفريق الاتحاد المنستيري.

ولكن لن يتسنى للزمالك ضم غربال إلا إذا تخلص أولا من الأجانب الثلاثة المتاحين للبيع (صلاح الدين مصدق – سيف الجزيري – أحمد الجفالي).

الخطة البديلة في حالة عدم ضم محمود غربال هي التوجه إلى النادي المصري وإعادة أحمد عيد ظهير أيمن الفريق سابقا.

ملف الأجانب

بعد ضم شيكو بانزا الجناح الأنجولي، يملك الزمالك حاليا 5 أجانب فوق السن، هم صلاح الدين مصدق المدافع المغربي، ومحمود بنتايك الظهير الأيسر المغربي، وشيكو بانزا الجناح الأنجولي، وأحمد الجفالي الجناح التونسي، وسيف الدين الجزيري المهاجم التونسي.

يؤمن الزمالك بقدرته على خروج أحمد الجفالي هذا الصيف خلال الأيام المقبلة، سواء على سبيل البيع أو الإعارة محليا أو خارجيا.

الزمالك متأكد من قدرته على إخراج اللاعب حتى لو اضطر لدفع جزء من راتبه لفريقه المقبل.

بخروج الجفالي، سيملك الزمالك 3 أماكن لأجانب في قائمته، أحدهم فوق السن واثنان تحت السن.

أولوية الزمالك وقتها ستكون للتعاقد مع جناحين يمينيين، أحدهما فوق السن، والآخر تحت السن.

بخلاف الجفالي، يحاول الزمالك التخلص كذلك من صلاح الدين مصدق، وسيف الدين الجزيري.

إذا تخلص الزمالك من اللاعبين، سيكون لدى الزمالك مكانان إضافيان في قائمة الأجانب متاحان فوق السن، بالإضافة لمكان آخر تحت السن.

وقتها ستكون أولوية الزمالك الثانية بعد الجناح الأيمن إلى محمود غربال الظهير الأيمن التونسي، ثم لمهاجم أجنبي لتعويض سيف الجزيري.

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