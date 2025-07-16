ريني فايلر مديرا فنيا لـ دي سي يونايتد الأمريكي

أعلن دي سي يونايتد الأمريكي تعيين السويسري ريني فايلر مديرا فنيا للفريق.

وسبق أن تولى فايلر تدريب الأهلي موسم 2019-2020 وتوج بلقبي الدوري المصري والسوبر المصري خلال تجربته العربية الوحيدة.

وقال فايلر لموقع النادي الرسمي: "دي سي يونايتد يمتلك تاريخيا كبيرا وقاعدة جماهيرية شغوفة".

وأضاف "الأساسات الموجودة هنا تمنحني الثقة فيما يمكننا بناءه. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني ملتزم تمامًا بقيادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، والمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الأمريكي".

ويمتلك فايلر خبرة تصل لـ 24 عاما في المجال التدريبي وحقق خلالها 6 ألقاب.

D.C. United has agreed to appoint René Weiler as the club’s next Head Coach. Welcome to the District ⚫️🔴 📰 Read More: https://t.co/6JwB6qkepv pic.twitter.com/aGOyJs9vdk — D.C. United (@dcunited) July 16, 2025

وفاز السويسري بلقب دوري الدرجة الثانية السويسرية مع آراو في 2012-13 والدوري والسوبر البلجيكي مع أندرلخت في 2026-17 ولقب الدوري والسوبر المصري 2019-20 وكأس سويسرا مع سيرفيت في 2023-24.

وترك فايلر تدريب سيرفيت في الموسم الأخير وعمل كمدير رياضي للنادي.

والآن يعود فايلر لمنصب المدير الفني مجددا بعمر 51 عاما.

ويحتل دي سي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 22 مباراة في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ويُعد النادي من المؤسسين للدوري الأمريكي في 1996 وفاز بلقب الدوري في 4 مناسبات آخرها في 2005.