ريني فايلر مديرا فنيا لـ دي سي يونايتد الأمريكي

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

ريني فايلر

أعلن دي سي يونايتد الأمريكي تعيين السويسري ريني فايلر مديرا فنيا للفريق.

وسبق أن تولى فايلر تدريب الأهلي موسم 2019-2020 وتوج بلقبي الدوري المصري والسوبر المصري خلال تجربته العربية الوحيدة.

وقال فايلر لموقع النادي الرسمي: "دي سي يونايتد يمتلك تاريخيا كبيرا وقاعدة جماهيرية شغوفة".

أخبار متعلقة:
سيرفيت يعلن رحيل رينيه فايلر حمدي فتحي: لا أمانع التجديد لـ الوكرة.. و"فايلر الوحيد اللي وقف جنبي" يانكون: جهزت حقائبي حين رحل فايلر وهذا من أوقفني.. وهكذا عشنا كابوسا قبل نهائي القرن منافس بيراميدز - بعد ارتباطه بـ فايلر.. الترجي يتفق مع مدرب مونبيليه السابق

وأضاف "الأساسات الموجودة هنا تمنحني الثقة فيما يمكننا بناءه. لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني ملتزم تمامًا بقيادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، والمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الأمريكي".

ويمتلك فايلر خبرة تصل لـ 24 عاما في المجال التدريبي وحقق خلالها 6 ألقاب.

وفاز السويسري بلقب دوري الدرجة الثانية السويسرية مع آراو في 2012-13 والدوري والسوبر البلجيكي مع أندرلخت في 2026-17 ولقب الدوري والسوبر المصري 2019-20 وكأس سويسرا مع سيرفيت في 2023-24.

وترك فايلر تدريب سيرفيت في الموسم الأخير وعمل كمدير رياضي للنادي.

والآن يعود فايلر لمنصب المدير الفني مجددا بعمر 51 عاما.

ويحتل دي سي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 22 مباراة في القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ويُعد النادي من المؤسسين للدوري الأمريكي في 1996 وفاز بلقب الدوري في 4 مناسبات آخرها في 2005.

الدوري الأمريكي ريني فايلر
نرشح لكم
فيفا يكشف موعد فتح باب حجز تذاكر كأس العالم 2026 تليجراف: نجم فلومينينسي إلى الدوري الإنجليزي آس: للمرة الثالثة.. كوينتيرو يقترب من العودة لـ ريفر بليت مدرب حراس مرمى مساعد.. دافيدي أنشيلوتي يبدأ مهمته مع بوتافوجو بانتصار في الدربي جرح طوله 8 سم.. فلامنجو يعلن تفاصيل إصابة أيرتون لوكاس عزز رقمه القياسي ويطارد آخر.. ثنائية جديدة لـ ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأمريكي فعل كل شيء.. دي ماريا شارك وسجل وخرج مصابا في ظهور الأول مع روزاريو سنترال سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما
أخر الأخبار
خبر في الجول - وصول آدم كايد لـ القاهرة تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
موهبة مغربية.. في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك لضم عبد الحميد معالي 3 ساعة | الدوري المصري
دي مارزيو: يوفنتوس يطلب ضم راشفورد من مانشستر يونايتد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
39 لاعبا في قائمة منتخب الشباب لمواجهة الكويت 3 ساعة | منتخب مصر
محمد يوسف: لم نخصم من لاعبي الأهلي في مونديال للأندية.. وكنت سأنفذ اللائحة على تريزيجيه إذا سجل 3 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف: طلبت الجلوس مع إمام عاشور..ورفضنا عودة حمدي فتحي 4 ساعة | الدوري المصري
محمد ثابت يعلن استقالته من منصب المتحدث الرسمي لقطاع الكرة بالأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف: طبقنا اللوائح على وسام.. ولم أتفاوض مع مصطفى محمد 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509394/ريني-فايلر-مديرا-فنيا-لـ-دي-سي-يونايتد-الأمريكي