الوريث.. لامين يامال يحصل على القميص 10 في برشلونة

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 20:17

كتب : FilGoal

لامين يامال - القميص رقم 10

كشف برشلونة عن الوريث الذي سيحصل على القميص رقم 10 الذي ارتبط بالأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

ونشر برشلونة مقطع فيديو أعلن من خلاله ارتداء لامين يامال القميص رقم 10.

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق تجديد عقد يامال حتى عام 2031، ليبقى في النادي حتى يبلغ سن 24 عاما.

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صحيفة سبورت كشفت أن ارتداء يامال للقميص رقم 10 المرتبط تاريخيا بأساطير مثل ليونيل ميسي، ورونالدينيو، وريفالدو، هو قرار استراتيجي.

وأوضحت ان القرار يمثل دفعة تجارية كبيرة للنادي، بزيادة مبيعات القمصان، وتعزيز هوية العلامة التجارية لبرشلونة مع نجمها الجديد.

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة في الموسم المنصرم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا، المكونة من الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

لامين يامال برشلونة
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