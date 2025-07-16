يويفا يعاقب فريق من مونتينجرو بالإيقاف لمدة 10 سنوات

أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إيقاف نادي أف كيه أرسنال تيفات المونتينجري لمدة 10 سنوات.

وحظرت أيضا أحد لاعبيه والمدير الرياضي لمدى الحياة عن أي ممارسات تتعلق بكرة القدم.

ويأتي ذلك بسبب انتهاكم للوائح التلاعب بنتائج المباريات خلال مباراة الذهاب والعودة في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبية 2023-24 أمام ألاشكرت الأرمني في يوليو 2023.

وعوقب نيكولا سيليبتش (36 عاما) وارنكو كرجوفيتش بالإيقاف مدى الحياة عن أي ممارسات تتعلق بكرة القدم.

كما عوقب سيتكو مانولوفيتش ورادولي زيكوفيتش ودوشان بوليتش بالإيقاف لمدة 10 سنوات، علما بأن الأول لا يزال لاعبا لصفوف الفريق.

وغُرم النادي بغرامة قدرها 500 ألف يورو، كما دعا الاتحاد الأوروبي نظيره الدولي لتطبيق العقوبة بشكل عالمي.

وانتصر ألاشكرت بنتيجة 6-1 على أرسنال في يوليو 2023 في الإياب بعد نهاية الذهاب بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وأصدر يويفا أيضا عقوبات بحق لاعبي فريق رانديكي الصربي أيضا تتراوح بين 8-10 سنوات.