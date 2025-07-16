رومانو: إنتر ميامي أتم اتفاقه مع أتليتكو بشأن دي بول

أتم إنتر ميامي اتفاقه مع أتليتكو مدريد بشأن التعاقد مع الأرجنتيني رودريجو دي بول.

وينتهي عقد رودريجو دي بول مع أتلتيكو مدريد صيف 2026.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، فإن إنتر ميامي أتم اتفاقه مع أتليتكو مدريد لضم رودريجو دي بول.

وأوضح رومانو أن الدولي الأرجنتيني سيوقع لفريقه الجديد لمدة 4 سنوات.

صحيفة TYC الأرجنتينية، ذكرت في وقت سابق أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح بين الطرفين والاتفاق بات قريبًا جدًا.

ويعرض إنتر ميامي دفع 15 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات رودريجو دي بول لمزاملة ليونيل ميسي في صفوف الفريق الأمريكي.

وانضم رودريجو دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادمًا من أودينيزي الإيطالي.

وشارك دي بول مع أتلتيكو مدريد في 187 مباراة، تمكن من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 26 هدفًا.

رودريجو دي بول البالغ من العمر 31 عاما، توج مع الأرجنتين بكأس العالم مع التانجو 2022، وبطولتي كوبا أمريكا 2021، و2024.

وانضم دي بول إلى أتليتكو مدريد في صيف 2021 قادما من أودينيزي.

ولعب دي بول في مسيرته لأندية راسينج الأرجنتيني، وفالنسيا الإسباني، وأودينيزي الإيطالي، وأتليتكو مدريد.

وخاض دي بول الموسم الماضي 53 مباراة في كافة البطولات، سجل 3 أهداف وصنع 10.