فنربخشة يوضح حقيقة التصريحات المنسوبة لـ مورينيو عن دوران

كشف ألبر يمنيجيلر المتحدث باسم فنربخشة التركي حقيقة التصريحات المنسوبة لـ جوزيه مورينيو المدير الفني بشأن جون دوران مهاجم الفريق الجديد.

جون دوران النادي : فنربخشة فنربخشة

وانتشر تصريح على لسان المدرب البرتغالي بعد تغيب الكولومبي عن أول مران للفريق: "ما فعله دوران قلة احترام.. لدينا قواعد ومن لا يلتزم بها سيتحمل العواقب!".

وقال المتحدث باسم فنربخشة التركي في بيان للصحفيين نشرته شبكة noticiascaracol الكولومبية: "التصريحات التي أدلى بها جوزيه مورينيو، في الصحافة الأجنبية عن جون دوران، باطلة تماما، لم يُدلِ مدربنا بأي تصريح في هذا الشأن".

ولم يصدر النادي أي توضيح رسمي بشأن اللاعب حتى الآن.

ويستعد فنربخشة للموسم الجديد بخوض الفترة التحضيرية في البرتغال وسيتخللها 4 مباريات ودية.

وانضم دوران قادما من النصر السعودي للفريق التركي معارا حتى نهاية الموسم.

وسبق أن كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نادي النصر سيربح 4 ملايين دولار من صفقة انتقال جون دوران إلى فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

ويأتي ذلك رغم تحمل نادي النصر راتب اللاعب بالكامل طوال الموسم الذي سيقضيه في النادي التركي.

وأوضح التقرير أن تكلفة الإعارة 14 مليون دولار بينما يتحمل النصر راتبه المقدر بـ 10 ملايين دولار.

وأشار التقرير إلى أن عقد الصفقة بين الناديين لا يشمل بند أحقية شراء ما يُبقي تحديد مستقبل اللاعب في يد النصر.

ويأتي ذلك بعد انضمامه للنصر بمقابل 77 مليون دولار في يناير الماضي قادما من أستون فيلا.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت في وقت سابق أن اللاعب الكولومبي قد يخرج على سبيل الإعارة، بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي، ما أثر على حالته الذهنية واستقراره الفني.

ولعب دوران مع النصر في الموسم المنقضي 13 مباراة في الدوري مسجلا 8 أهداف، و5 مباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وانضم الكولومبي إلى النصر قادما من أستون فيلا في انتقالات يناير 2025.

وتكلفت صفقة انضمام دوران إلى النصر 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030.