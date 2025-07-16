Gaming - إطلاق نسخة جديدة من لاليجا فانتازي باللغة العربية

أطلقت رابطة أندية الدوري الإسباني "لا ليجا" نسخة جديدة من لعبة (فانتازي الدوري الإسباني) باللغة العربية لأول مرة.

ستكون اللعبة متاحة للاعبين من الآن استعدادا لبداية الموسم الجديد من الدوري الإسباني 2025/2026.

وأصبح بإمكان المشجعين في العالم العربي الاستمتاع بالفانتازي، والمترجمة بالكامل إلى اللغة العربية، وذلك بمجرد تغيير لغة هواتفهم المحمولة إلى العربية، مما يتيح لهم الوصول إلى أفضل اللاعبين في دوري لاليغا إي إيه سبورتس.

ألفريدو برميخو مدير الاستراتيجية الرقمية في لا ليجا صرح بهذا الصدد قائلا: "مع إطلاق لعبة لاليجا فانتازي باللغة العربية، نخطو خطوة أخرى نحو لاليجا عالمية ورقمية بشكل أكبر. هدفنا هو تمكين المشجعين من أن يعيشوا لاليجا بطريقة بطريقة فعّالة دون حواجز لغوية".

خيارات لعب تناسب أي مدير فني

ويقدم التطبيق تجربة متنوعة من خلال أربعة خيارات لعب مصممة خصيصاً لتناسب مختلف تفضيلات المستخدمين:

1-فانتازي لاليجا الخاص – قم بإنشاء دوري مع أصدقائك واختر بين الإصدار العادي أو البريميوم، حيث يقدم الأخير ميزات حصرية.

2-فانتازي لاليجا العام – تنافس مع مستخدمين آخرين في دوريات مرتبطة بالرعاة مع جوائز خاصة.

3-لاليجا فانتاستيكا – كوّن فريقك المثالي في كل جولة بميزانية محدودة.

4-تحدي الفانتازي (حدث أسبوعي) – اختر تشكيلة من اللاعبين من "مباراة الأسبوع" وتنافس على الجوائز.

ويبدأ الدوري الإسباني لموسم 2025/2026 منتصف أغسطس المقبل.