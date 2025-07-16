Gaming - "ابتكار مستوحى منكم".. إصدار الفيديو الترويجي الأول لـ FC 26

أصدرت شركة EA سبورتس الإعلان الترويجي الأول للعبة FC 26.

وستصدر اللعب يوم 26 سبتمبر 2025 ويمكن بدء شراءها منذ 26 أغسطس المقبل.

وفي حال الشراء المبكر سيتم منح اللاعب مجموعة من البطاقات الخاصة في نسختي 25 و26.

وفي حال شراء اللعبة بشكل مبكر قبل 26 أغسطس ستحصل على بطاقة ترقية لزيادة قدرة التسديد للاعب لديك لـ 99 للاعب في نسخة 25.

وسيمكنك اختيار لاعب 1 من 5 من الإيقون بتقييم +93 في نسخة 25 بالإضافة للاعب أيقون آخر في نسخة 26.

ووعدت اللعبة من خلال الإعلان التشويقي الأول بتغيير نظام اللعب ليصبح مناسبا للاعبين ومستوحى منهم، باسم "ابتكار مستوحى منكم في كل طور".

ابتكار مستوحى منكم في كل طور. النادي بين يديك ابتداءً من 26 سبتمبر، مع تعليق عربي من المبدع دومًا @farisf9 . اطلبوا #FC26 مسبقًا الآن: https://t.co/SCnSIrdhmJ pic.twitter.com/HJFkxPSxYK — Electronic Arts ME (@EA_ME) July 16, 2025

وقال جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: "إنه لمن دواعي سروري مشاركة هذه اللحظة مع جمال، فهي تُجسّد مدى التقدم الذي أحرزناه. أتذكر أيام تواجدنا معًا في غرفة واحدة ضمن منتخب إنجلترا للشباب، وكنا نلعب هذه اللعبة الإلكترونية طوال الوقت. في موطني، الجميع يعرف هذه اللعبة، والجميع يلعبها ويتحدث عنها كثيرًا. أنا ممتن لفرصة الظهور على الغلاف مرة أخرى".

فيما صرّح جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ: "عندما علمتُ أنني سأكون على غلاف لعبة إف سي، كان شعورًا لا يُوصف. فكرتُ: كيف لي أن أخبر أخي الصغير؟ إنه من أشد المعجبين بكرة القدم، لذا ستكون هذه مفاجأة سارة له. إنه شيء لطالما تمنيته منذ الصغر، وهو جزء لا يتجزأ من ثقافة كرة القدم. من يدري، ربما أستطيع التغلب على جود في لعبة إف سي".

وتم تصميم لعبة 26 بناءً على تعليقاتكم وفقا لما جاء عبر موقع اللعبة الرسمي

استمتعوا باللعب على طريقتكم الخاصة مع الابتكارات الجديدة في جميع أنحاء اللعبة وتجربة لعب محدثة، مدعومة بتعليقات من مجتمع إف سي، بما في ذلك:

أساسيات اللعب المُحسّنة: توفر إي أيه سبورتس إف سي 26 مجموعة متنوعة من التغييرات على مستوى اللعبة، بما في ذلك تحسين استجابة المراوغة وسلاسة اللعب، وإعادة ضبط منحنيات الجري لتوفير حركة أكثر انفعالاً للاعبين، ووضع حارس مرمى جديد بالكامل يعتمد على التعلم التعزيزي، ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد للجسم القريب، وأنماط لعب وأدوار لاعبين جديدة أكثر تنوعًا، وغير ذلك الكثير.

توفر إي أيه سبورتس إف سي 26 مجموعة متنوعة من التغييرات على مستوى اللعبة، بما في ذلك تحسين استجابة المراوغة وسلاسة اللعب، وإعادة ضبط منحنيات الجري لتوفير حركة أكثر انفعالاً للاعبين، ووضع حارس مرمى جديد بالكامل يعتمد على التعلم التعزيزي، ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد للجسم القريب، وأنماط لعب وأدوار لاعبين جديدة أكثر تنوعًا، وغير ذلك الكثير. إعدادات مسبقة للعبة أصيلة وتنافسية: تم تصميم إعدادات اللعب التنافسي الجديد (Competitive Gameplay) - الذي يعتمد على أساسيات محسنة وتناسق إضافي واستجابة محسنة - خصيصًا للعب في فيفا ألتيميت تيم والأندية، بينما يوفر إعداد اللعب الأصيل (Authentic Gameplay) تجربة كرة القدم الأكثر واقعية على الإطلاق في المسيرة المهنية.

تم تصميم إعدادات اللعب التنافسي الجديد (Competitive Gameplay) - الذي يعتمد على أساسيات محسنة وتناسق إضافي واستجابة محسنة - خصيصًا للعب في فيفا ألتيميت تيم والأندية، بينما يوفر إعداد اللعب الأصيل (Authentic Gameplay) تجربة كرة القدم الأكثر واقعية على الإطلاق في المسيرة المهنية. مهنة مدير مواهب لم يسبق لها مثيل: ادخل إلى عالم مانجر لايف (Manager Live) المثير، الذي يُضاف إليه بُعد جديد من خلال منصة حيّة مليئة بالتحديات متغيرة المدة باستمرار. وإلى جانب "المسيرة المهنية الأصلية" (Original Career) و"نقاط البداية الحيّة" (Live Start Points)، يُقدم "مانجر لايف" سيناريوهات تُنشر بانتظام طوال الموسم الجديد، مُستوحاة من عالم كرة القدم الحقيقي، مما يمنح اللاعبين فرصةً جديدةً للانطلاق في مسيرتهم المهنية.

ادخل إلى عالم مانجر لايف (Manager Live) المثير، الذي يُضاف إليه بُعد جديد من خلال منصة حيّة مليئة بالتحديات متغيرة المدة باستمرار. وإلى جانب "المسيرة المهنية الأصلية" (Original Career) و"نقاط البداية الحيّة" (Live Start Points)، يُقدم "مانجر لايف" سيناريوهات تُنشر بانتظام طوال الموسم الجديد، مُستوحاة من عالم كرة القدم الحقيقي، مما يمنح اللاعبين فرصةً جديدةً للانطلاق في مسيرتهم المهنية. النماذج الأصلية Archetypes): ) ميزة جديدة كليًا في إف سي 26، وهي "النماذج الأصلية"، والمستوحاة من عظماء اللعبة، حيث تُقدم فئات جديدة للأندية ومسيرة اللاعب، مما يُضفي على اللاعبين طابعًا فرديًا مميزًا. طوّر قدراتك من خلال ترقية السمات وفتح مزايا النماذج الأصلية لمنح لاعبك شعورًا مميزًا في الملعب.

Archetypes): ) ميزة جديدة كليًا في إف سي 26، وهي "النماذج الأصلية"، والمستوحاة من عظماء اللعبة، حيث تُقدم فئات جديدة للأندية ومسيرة اللاعب، مما يُضفي على اللاعبين طابعًا فرديًا مميزًا. طوّر قدراتك من خلال ترقية السمات وفتح مزايا النماذج الأصلية لمنح لاعبك شعورًا مميزًا في الملعب. فعاليات حيّة جديدة ووضعيات البطولة: في لعبة إف سي 26، سيتمكن المشجعون من اختبار فرق أحلامهم في فوتبول ألتيميت تيم مع الفعاليات الحية الجديدة وأوضاع البطولة، بالإضافة إلى تجربة المنافسين (Rivals) والأبطال (Champs) المحدثة.

في لعبة إف سي 26، سيتمكن المشجعون من اختبار فرق أحلامهم في فوتبول ألتيميت تيم مع الفعاليات الحية الجديدة وأوضاع البطولة، بالإضافة إلى تجربة المنافسين (Rivals) والأبطال (Champs) المحدثة. الأصالة المطلقة: تفتخر إي أيه سبورتس بتقديم أصالة لا مثيل لها للعبة في إي أيه سبورتس إف سي 26 مع أكثر من 20,000 رياضي، ضمن أكثر من 750 ناديًا ومنتخبًا وطنيًا، يلعبون في أكثر من 120 ملعبًا وأكثر من 35 دوري كرة قدم، بدعم من أكثر من 300 شريك كرة قدم عالمي.

كشفت شركة EA النقاب اليوم الأربعاء عن غلافها للعبة FC 26 والتي تصدرها جمال موسيالا وجود بيلينجهام لاعبي بايرن ميونيخ وريال مدريد.

وكان موسيالا وبيلينجهام يسكنان سويا في غرفة واحدة حينما كانا يلعبان معا في صفوف المنتخب الإنجليزي للشباب قبل أن يغير الأول جنسيته ويلعب لألمانيا.

وتصدر بيلينجهام غلاف النسخة العادية للعبة في 25 وتواجد كذلك على غلاف نسخة الألتيميت بجوار كل من ديفيد بيكام وزين الدين زيدان وجيانلويجي بوفون وأيتانا بونماتي.

وكانت EA كشفت عن تصدر الأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش لغلاف اللعبة المقبلة في نسخة الألتيميت.