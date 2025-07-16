كاردوسو يعزز صفوف أتليتكو مدريد 5 مواسم

أتم أتليتكو مدريد إجراءات التعاقد مع جوني كاردوسو لاعب وسط ريال بيتيس.

ويواصل أتليتكو مدريد محاولات تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وقال أتلتيكو في بيان: "توصل نادينا وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال جوني كاردوسو".

وأضاف "كاردوسو سيرتدي الزي الأحمر والأبيض للمواسم الخمسة المقبلة".

وتعاقد أتليتكو مدريد مع لاعب الوسط الدولي الأميركي من ريال بيتيس مقابل 25 مليون يورو.

كاردوسو البالغ من العمر 23 عاما لاعب وسط دولي أميركي من أصل برازيلي.

وسبق لكاردوسو اللعب في إنترناسيونال البرازيلي قبل أن ينتقل لريال بيتيس في صيف 2024.