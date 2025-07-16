كاردوسو يعزز صفوف أتليتكو مدريد 5 مواسم
الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 19:04
كتب : FilGoal
أتم أتليتكو مدريد إجراءات التعاقد مع جوني كاردوسو لاعب وسط ريال بيتيس.
جوني كاردوسو
النادي : أتليتكو مدريد
ويواصل أتليتكو مدريد محاولات تعزيز صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.
وقال أتلتيكو في بيان: "توصل نادينا وريال بيتيس إلى اتفاق لانتقال جوني كاردوسو".
وأضاف "كاردوسو سيرتدي الزي الأحمر والأبيض للمواسم الخمسة المقبلة".
وتعاقد أتليتكو مدريد مع لاعب الوسط الدولي الأميركي من ريال بيتيس مقابل 25 مليون يورو.
كاردوسو البالغ من العمر 23 عاما لاعب وسط دولي أميركي من أصل برازيلي.
وسبق لكاردوسو اللعب في إنترناسيونال البرازيلي قبل أن ينتقل لريال بيتيس في صيف 2024.
نرشح لكم
الوريث.. لامين يامال يحصل على القميص 10 في برشلونة Gaming - إطلاق نسخة جديدة من لاليجا فانتازي باللغة العربية ريال مدريد يعلن إجراء بيلينجهام جراحة في الكتف إيسكو: السبب في إخفاقي مع ريال مدريد كان أنا بعد 18 عاما.. ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيز بعدما أنقذه من الهبوط.. إسبانيول يجدد عقد مانولو جونزاليس رومانو: أتليتكو مدريد يتفاوض مع بوتافوجو لضم تياجو ألمادا ماستانتونو: أحلم كل يوم بليلة تقديمي في ريال مدريد.. وسأذهب لأفضل فريق في العالم