ريال مدريد يعلن إجراء بيلينجهام جراحة في الكتف

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 19:00

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد إجراء جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد عملية جراحية في الكتف.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي: "خضع لاعبنا جود بيلينجهام بنجاح لعملية جراحية لخلع متكرر في كتفه الأيسر".

وأوضح البيان "يبدأ بيلينجهام الآن فترة تأهيل قبل استئناف برنامجه التأهيلي".

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ويعاني نجم ريال مدريد من إصابة في الكتف منذ عام 2023.

وكانت تقارير إسبانية كشفت عن إجراء بيلينجهام للجراحة عقب كأس العالم للأندية.

وودع ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

بيلينجهام يعاني من الألم منذ فترة طويلة. يعود ذلك إلى إصابة تعرض لها عام 2023، وتحديدًا في مباراة ضد رايو فاليكانو في الخامس من نوفمبر 2023.

وكان من المقرر إجراء العملية في نهاية الموسم الماضي، ولكن مشاركة جود في بطولة يورو 2024 منع ذلك.

وينطلق الدوري الإسباني منتصف أغسطس، وبالتالي قد يغيب بيلينجهام عن موعد بدء البطولة المحلية، حيث ذكرت تقارير محلية إسبانية إن فترة التعافي قد تصل إلى شهر.

وانضم بيلينجهام إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند الألماني في صيف 2023.

ولعب بيلينجهام الموسم المنقضي 58 مباراة في كافة البطولات أحرز 15 هدفا، وصنع 15، فيما تلقى 12 بطاقة صفراء.

ولم يتوج ريال مدريد الموسم الماضي سوى ببطولتي السوبر الأوروبي وإنتركونتيننتال.

ريال مدريد بيلينجهام
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