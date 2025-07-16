كورييري ديلو سبورت: ميلان مهتم بالحصول على خدمات هداف الدوري البلجيكي

يهتم ميلان بالحصول على خدمات النيجيري تولو أروكوداري لاعب جنت البلجيكي في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويبحث ميلان عن إبرام صفقة جديدة لتعزيز هجومه الذي يضم المكسيكي سانتياجو خيمنيز.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" فإن ميلان يبحث عن مهاجم يمتلك قدرات بدنية قوية ويقترب من مواصفات أوليفييه جيرو.

المهاجم صاحب الطول 198 سم سجل 23 هدفا وصنع 7 أهداف خلال 45 مباراة بجميع المسابقات مع الفريق البلجيكي.

وحاز النيجيري البالغ 23 عاما على جائزة هداف الدوري البلجيكي الموسم الماضي برصيد 21 هدفا.

وحاز جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري البلجيكي عن الموسم المنقضي.

كما خاض 4 مباريات دولية بقميص النسور الخضر وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك روسيا وديا.

ويفكر ميلان في ضم اللاعب الذي ستتراوح قيمه شراءه بـ 20-25 مليون يورو.

وارتبط ميلان أيضا باسم مهاجم نيجيري آخر هو فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن والذي تتراوح قيمة بيعه بين 40-45 مليون يورو.

ورحل عن ميلان تامي أبراهام عقب نهاية إعارته صوب روما وانتقل معارا لبشكتاش التركي.

فيما انتهى تعاقد الصربي لوكا يوفيتش، ويقترب الإسباني ألفارو موراتا من الرحيل صوب كومو الإيطالي.