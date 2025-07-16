موكوينا يكشف أسباب موافقته على عرض مولودية الجزائر

كشف الجنوب إفريقي رولاني موكوينا أسباب موافقته على تدريب مولودية الجزائر.

وأعلن مولودية الجزائر تعيين موكوينا مدربا للفريق خلفا للمدرب التونسي خالد بن يحيى.

وقال موكوينا في تصريحات نقلها حساب مولودية الجزائر عبر فيسبوك: "جمهور مولودية الجزائر شغوف إلى أبعد الحدود و يظهر دعما هائلا للنادي".

وأضاف "لقد تلقيت كما هائلا من الرسائل و التعليقات من الأنصار و بصراحة شعرت بالدهشة من هذا الحب الكبير، الأجواء هنا إستثنائية بحق و هذا أحد أبرز الأسباب التي دفعتني للموافقة على تدريب الفريق".

وانتقل موكوينا لتدريب مولودية الجزائر بعد تجربة لم تكن موفقة مع الوداد المغربي.

وقاد المدرب البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وجاءت أبرز محطات موكوينا مع صنداونز الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإفريقي.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.