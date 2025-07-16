موكوينا يكشف أسباب موافقته على عرض مولودية الجزائر

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 17:54

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - المدير الفني صنداونز

كشف الجنوب إفريقي رولاني موكوينا أسباب موافقته على تدريب مولودية الجزائر.

وأعلن مولودية الجزائر تعيين موكوينا مدربا للفريق خلفا للمدرب التونسي خالد بن يحيى.

وقال موكوينا في تصريحات نقلها حساب مولودية الجزائر عبر فيسبوك: "جمهور مولودية الجزائر شغوف إلى أبعد الحدود و يظهر دعما هائلا للنادي".

أخبار متعلقة:
تقرير: مسؤولو بيراميدز في جنوب إفريقيا للتفاوض مع موكوينا لتدريب الفريق الرحلة مستمرة في شمال إفريقيا.. موكوينا مدربا لمولودية الجزائر تقرير: موكوينا بديل ريبيرو في أورلاندو بايرتس في بيان مشترك.. الوداد يعلن فسخ تعاقد موكوينا بالتراضي

وأضاف "لقد تلقيت كما هائلا من الرسائل و التعليقات من الأنصار و بصراحة شعرت بالدهشة من هذا الحب الكبير، الأجواء هنا إستثنائية بحق و هذا أحد أبرز الأسباب التي دفعتني للموافقة على تدريب الفريق".

وانتقل موكوينا لتدريب مولودية الجزائر بعد تجربة لم تكن موفقة مع الوداد المغربي.

وقاد المدرب البالغ 38 عاما الوداد في 35 مباراة فاز في 14 وتعادل في 14 وخسر 7 بجميع المسابقات.

وجاءت أبرز محطات موكوينا مع صنداونز الذي قاده للتتويج بلقب الدوري الإفريقي.

وساهم موكوينا في فوز صنداونز بـ 5 ألقاب خلال فترة توليه المهمة بحصد لقب الدوري في جنوب إفريقيا 4 مرات والفوز بلقب الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

مولودية الجزائر موكوينا
نرشح لكم
بعد صراع مع المرض.. وفاة أحمد فرس الهداف التاريخي لمنتخب المغرب بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة الغرافة القطري يجدد عقد فرجاني ساسي التجربة العربية الخامسة.. كيروش مدربا لمنتخب عُمان خبر في الجول - الجزيرة يستعجل سفر إبراهيم عادل لإجراء الكشف الطبي موزاييك: مباراة الأهلي والنجم مهددة بالإلغاء بسبب الملعب خبر في الجول - إبراهيم عادل يتمم اتفاقه مع الجزيرة الإماراتي اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح
أخر الأخبار
يامال: سأشق طريقي بالرقم 10.. وبرشلونة هو حياتي وأريد الفوز بدوري أبطال أوروبا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
بعد صراع مع المرض.. وفاة أحمد فرس الهداف التاريخي لمنتخب المغرب 20 دقيقة | الوطن العربي
صحيفة اليوم: جيسوس يطالب إدارة النصر بالاستغناء عن 4 محترفين 23 دقيقة | سعودي في الجول
لاعب الزمالك المحتمل - آدم كايد.. "صرخة" كشفت له ميزته وسلبية يعرفها وأرقام خادعة 39 دقيقة | تقرير في الجول
مران الزمالك - يانيك فيريرا يركز على الجوانب الفنية.. وتقسيمة بين اللاعبين 52 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: يواكيم لوف يعود إلى التدريب مع منتخب آسيوي ساعة | آسيا
برنامج خاص لتجهيز محمود جهاد في الزمالك ساعة | الدوري المصري
في الجول يكشف – كيف يفكر الزمالك لميركاتو الصيف.. لاعبان محليان وترتيب أولويات الأجانب ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509383/موكوينا-يكشف-أسباب-موافقته-على-عرض-مولودية-الجزائر