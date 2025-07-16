وفاة ميمي عبد الرازق

توفي ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لـ المصري ورئيس لجنة التخطيط للنادي البورسعيدي عن عمر يناهز 65 عاما.

وقاد ميمي عبد الرازق المصري فنيا في آخر جولتين من الدوري المصري 2024-25 خلفا للتونسي أنيس بوجلبان في ولاية سادسة.

وتولى عبد الرازق تدريب المصري كرجل أول في 2003-2004 ومرتين في 2006-2007 و2018-2019 و2022-2023، وأخيرا 2025-2026.

ونعي النادي المصري وفاة مدرب فريقه السابق.

وأعلن النادي تفاصيل تشييع الجنازة ومراسم العزاء.

"تشييع جنازة فقيد النادي المصري والرياضة المصرية الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال.

سيتم تشييع جنازة فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الأستاذ الدكتور ميمي عبد الرازق عقب صلاة العشاء مساء اليوم الأربعاء من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد، وستتم مراسم الدفن بمقابر بورسعيد القديمة (بوابة 3 من شارع 23 يوليو)

وسيقيم النادي المصري مراسم العزاء عقب صلاة المغرب غدا الخميس بمسجد السلام ببورسعيد".

وبدأ مسيرته كلاعب في المريخ واعتزل مبكرا بسبب الإصابة، وتولى من قبل تدريب بورفؤاد والمريخ والمصري وسموحة ومنتخب السويس وناشئين المصري والداخلية.

وحمل شهادة الدكتوراة في التربية البدنية، وأشرف على 55 رسالة دكتوراة من قبل.

عمل مساعدا لفترة طويلة تحت قيادة الراحل مدحت فقوسة أسطورة بورسعيد والمصري ويدين له بالكثير من الفضل، وبسبب بعض المواقف الطريفة من المدرب الراحل تعرض للإيقاف مرتين لمدة 3 و6 أشهر على التوالي.

خسر كمدرب مساعد مع مدحت فقوسة نهائي كأس مصر 1984 ونهائي كأس الاتحاد 1989 وكلاهما ضد الأهلي.

كمدرب قاد سموحة لنهائي كأس مصر 2018 والمصري لنهائي كأس الرابطة 2023 وخسر كلاهما لصالح الزمالك وسيراميكا كليوباترا على الترتيب

صرح سابقا أنه قبل أيام من نهائي كأس مصر 2018 أمام الزمالك شاهد فيلم "يا عزيزي كلنا لصوص" لتفادي الضغوط قبل المباراة.

نجله أحمد ميمي يشغل منصب محلل الأداء في فريق غزل المحلة رفقة علاء عبد العال المدير الفني، وقبلها الداخلية والجونة.

ويتمنى فريق عمل FilGoal.com الصبر والسلوان لأسرة المدرب الراحل.