للموسم الثاني على التوالي.. بورنموث يضم حارس تشيلسي

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 16:19

كتب : FilGoal

ديوردي بيتروفيتش

أعلن نادي بورنموث يوم الأربعاء ضم الحارس دوردي بيتروفيتش قادما من تشيلسي.

ووقع الحارس الصربي على عقد يربطه ببورنموث حتى صيف 2030.

لم يعلن بورنموث عن قيمة الصفقة، لكن تقارير ذكرت أن قيمته بلغت 25 مليون جنيه استرليني.

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سينضم بيتروفيتش - 25 عاما - إلى الفريق فورا في الولايات المتحدة، قبل جولة ما قبل الموسم.

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وبذلك يدعم بورنموث مركز حراسة المرمى للموسم الثاني على التوالي من تشيلسي، بعدما استعار الإسباني كيبا أريزابالاجا خلال الموسم الماضي.

وعاد كيبا بنهاية إعارته إلى تشيلسي ثم انضم لأرسنال في صفقة بيع نهائي.

ويحاول الحارس أن يحصل على دور رئيسي وهو ما لا يمنحه إياه تشيلسي لذلك فضل الرحيل عن الفريق اللندني.

وانضم بيتروفيتش لتشيلسي قادما من نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي في 2023 وخاض منذ ذلك الحين 31 مباراة في جميع المسابقات.

وقضى الموسم الماضي معارا لستراسبورج الفرنسي حيث شارك في 31 مباراة وتم اختياره كأفضل لاعب في الفريق.

دوردي بيتروفيتش تشيلسي بورنموث
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