خبر في الجول - الاتحاد السكندري يستعير محمد سامي من سيراميكا كليوباترا

أتم الاتحاد السكندري اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا لاستعارة مدافعه محمد سامي.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق قد تم على استعارة اللاعب لمدة موسم بنية البيع.

صاحب الـ 23 عاما صعد من ناشئي سيراميكا كليوباترا وخرج في فترتي إعارة مع ديروط وحرس الحدود.

وخلال الموسم الماضي، لعب سامي 11 مباراة بقميص حرس الحدود.

وسبق لسامي خوض مباراة واحدة بقميص سيراميكا كليوباترا كانت في الموسم قبل الماضي في الدوري.

وسبق أن تعاقد الاتحاد مع محمد توني ومحمد متولي كناريا، ثنائي سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال محمد المغربي.

يأتي ذلك مع اعتبار انتقال محمود عجيب ونور علاء للفريق السكندري ضمن الصفقة التبادلية.

كما تعاقد الفريق مع عبد الرحمن بودي، ومحمد كناريا، ومحمود عبد الرحيم "جنش"، وأحمد محمود، وإسحاق سافيور.

ويتولى أحمد سامي مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد خلفا لمجدي عبد العاطي، الذي انتقل لتدريب مودرن سبورت.