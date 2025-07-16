الزمالك يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 15:44

كتب : FilGoal

الزمالك - أورانج

أعلن نادي الزمالك خوض 3 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في العاصمة الإدارية الجديدة ضمن برنامج الإعداد.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة الودية الأولى أمام رع يوم الجمعة الموافق 18 يوليو.

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وفي اليوم التالي، السبت 19 يوليو، يلتقي الفريق مع نادي الشمس في ثاني مبارياته الودية.

ويخوض الزمالك المباراة الثالثة أمام وادي دجلة يوم الجمعة 25 يوليو.

وينطلق الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

وكان الزمالك قد أعلن حتى الآن عن التعاقد مع كل من: أحمد شريف، وعمرو ناصر، وشيكو بانزا، والمهدي سليمان.

وقد انتظمت الصفقات الجديدة في معسكر الفريق الحالي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، وهو المركز المؤهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

كما توّج الفريق خلال الموسم الماضي بلقبي كأس السوبر الإفريقي وكأس مصر.

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