خبر في الجول – رغم اقترابه من الجزيرة الإماراتي.. بيراميدز يستخرج تأشيرة تركيا لـ إبراهيم عادل

استخرج نادي بيراميدز تأشيرة تركيا للاعبه إبراهيم عادل، وذلك قبل سفر الفريق إلى هناك لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز استخرج تأشيرة تركيا لـ إبراهيم عادل وأن اللاعب منتظم مع الفريق بشكل طبيعي.

وذلك لحين إتمام إجراءات انتقاله إلى الجزيرة الإماراتي.

وأتم الجزيرة الإماراتي اتفاقه مع بيراميدز لضم إبراهيم عادل، ولا يتبقى سوى إتمام الإجراءات فقط.

ويسعى الجزيرة في الوقت الحالي لاستخراج تأشيرة إسبانيا لإبراهيم عادل حتى يستطيع اللاعب السفر مع الفريق لخوض معسكر الإعداد الموسم المقبل.

وهذا الأمر الذي يؤجل سفر إبراهيم عادل أولا إلى الإمارات لإجراء الكشف الطبي ثم التوقيع، ومن ثم السفر إلى إسبانيا.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

واحتل الجزيرة المركز السابع برصيد 37 نقطة في ترتيب الدوري الإماراتي الموسم الماضي.

وتوج الجزيرة الموسم الماضي بلقب كأس الرابطة الإماراتية على حساب شباب الأهلي دبي بمشاركة محمد النني.

ولم يُجر الفريق الذي يقوده المغربي الحسين عموته أي صفقات صيفية حتى الآن.