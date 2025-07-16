خبر في الجول - بيراميدز يستخرج تأشيرة تركيا لـ حمدي فتحي

أتم بيراميدز إجراءات استخراج تأشيرة تركيا لحمدي فتحي صفقة الفريق المحتملة.

حمدي فتحي النادي : الوكرة بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أتم استخراج تأشيرة تركيا لحمدي فتحي ليتمكن من اللحاق ببعثة الفريق وقت إتمام صفقة انتقاله من الوكرة القطري.

ويسافر بيراميدز غدا الخميس إلى تركيا لخوض معكسر تحضيري استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصدر من نادي الوكرة لـ FilGoal.comفي وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشكل مبدئي على انضمام حمدي فتحي لهم"

صاحب الـ 30 عاما انضم للوحدة قادما من الأهلي في 2023.

وشارك حمدي فتحي مع الاهلي على سبيل الإعارة في كأس العالم للأندية.

وخلال الموسم الماضي شارك فتحي مع الوكرة في 28 مباراة وصنع هدفين.

وتوج بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يعلن بيراميدز عن أي صفقة جديدة حتى الآن لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل.