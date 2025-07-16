إيسكو: السبب في إخفاقي مع ريال مدريد كان أنا

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد

يرى إيسكو، لاعب ريال بيتيس، أن إخفاقه في ريال مدريد كان بسبب أخطائه الشخصية.

إيسكو

النادي : ريال بيتيس

ريال مدريد

ولعب إيسكو في صفوف ريال مدريد لمدة 9 مواسم، منذ عام 2013 وحتى 2022.

وقال إيسكو في حوار مع مجلة فرانس فوتبول: "هدفي الأكبر؟ أن أعتزل كرة القدم، لا أن تعتزلني الكرة. حاليًا، أنا أمر بواحدة من أفضل فترات مسيرتي، وأشعر بالحب في بيتيس من زملائي والجماهير".

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وواصل: "أنا لا أُحضّر أبدًا للمباريات، ولا أدرس الفرق قبلها، ولكن عندما تبدأ المباراة أحلل كل شيء، وأبحث عن الطريقة الأفضل للحصول على الكرة وإيذاء الخصم".

وأضاف: "في ريال مدريد، بعض المدربين يقدّرونك أكثر من غيرهم، وهذه هي كرة القدم. بعد فترة، أصبحت الأمور معقدة بالنسبة لي، وعندما لا تكون في حالة ذهنية جيدة، يظهر ذلك في طريقة لعبك. كنت أمر بفترة صعبة، رياضيًا وشخصيًا، ولم أعرف كيف أتعافى. وسبب إخفاقي في ريال مدريد كان أنا".

وشارك إيسكو في 353 مباراة بقميص ريال مدريد، وتمكن من تسجيل 53 هدفًا وصناعة 58، وتوّج بـ19 لقبًا.

إيسكو ريال مدريد
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