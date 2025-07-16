خبر في الجول – انتظام ماييلي في مران بيراميدز تمهيدا للسفر مع الفريق لمعسكر تركيا

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 15:13

كتب : حامد وجدي

فيستون ماييلي - بيراميدز - صنداونز

انتظم المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي في مران فريقه بيراميدز أمس الثلاثاء.

فيستون ماييلي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وذلك بعد نهاية فترة الإجازة الخاصة به بعد نهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن ماييلي يستعد للسفر مع بيراميدز إلى تركيا غدا الخميس.

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وذلك لخوض معسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل والذي يستمر لمدة 10 أيام.

وساهم ماييلي في فوز بيراميدز الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا بعد التغلب في النهائي على ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

كما أنهى بيراميدز الدوري المصري في المركز الثاني خلف الأهلي الذي توج باللقب.

ويلعب بيراميدز في السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي والذي توج بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

فيستون ماييلي بيراميدز الدوري المصري
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