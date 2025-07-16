كرة نسائية – الأهلي يتعاقد مع الغانية ميرسي أتوبرا
الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 14:56
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعبة الغانية ميرسي أتوبرا لتدعيم فريق كرة القدم النسائية في النادي، وهي أولى صفقات الفريق.
وكشف شادي محمد نائب المدير الرياضي في الأهلي للكرة النسائية عن التعاقد مع اللاعبة لمدة 3 مواسم.
مع إتمام إجراءات تسجيلها كلاعبة جديدة في الفريق الأحمر.
وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري المصري للسيدات خلف مسار البطل.
بينما فاز الأهلي ببطولة كأس مصر لأول مرة بعد التغلب في النهائي على وادي دجلة.
ليلعب الأهلي ضد مسار في السوبر المصري لكرة القدم للسيدات في افتتاح الموسم المقبل.
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