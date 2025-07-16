كريستيانو رونالدو لاعب الموسم في الدوري السعودي باختيار الجمهور

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 14:37

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر

حصد كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة لاعب الموسم في الدوري السعودي باختيار الجمهور.

واختارت الجماهير رونالدو كأفضل لاعب في دوري السعودي خلال موسم 2024-2025.

بعدما توج النجم البرتغالي ب جائزة لاعب المباراة 15 مرة في الموسم المنصرم.

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ذكرت رابطة الدوري السعودي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي: "قائد النصر كريستيانو رونالدو يحصد جائزة لاعب الموسم من اختيار الجمهور بعد فوزه بجائزة رجل المباراة 15 مرة خلال الموسم".

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قبل أسابيع، أعلن نادي النصر السعودي استمرار قائده كريستيانو رونالدو.

وأوضح النصر أن عقد رونالدو الجديد يمتد حتى صيف 2027.

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وقال رونالدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "فصل جديد يبدأ. نفس الشغف، نفس الحلم. لنصنع التاريخ معا".

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية.

وسجل رونالدو 93 هدفا بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافا في نسخة واحدة من الدوري السعودي كاسرا رقم عبد الرازق حمد الله القياسي.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي
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