تقرير تركي: فنربخشة يقرر الاستغناء عن عمر فايد

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 14:28

كتب : FilGoal

عمر فايد

ذكرت قناة a spor التركية أن نادي فنربخشة قرر الاستغناء عن المدافع المصري عمر فايد ضمن 5 لاعبين.

وأوضخ التقرير أن الخماسي يتكون من عمر فايد وإيمري دمير وميها زاك ولينكولن هنريكي و إيمري مور

ويبدو أن مستقبل فايد سيكون بعيدا عن الفريق الذي يدربه جوزيه مورينيو، وفقا للتقرير.

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وكان فايد قد قضى الموسم معارا من فنربخشة إلى بيرشوت.

قبل أسابيع، أوضح موقع sporX التركي أن إدارة فنربخشة اجتمعت بوكيل عمر فايد وطلبت منه ضرورة إيجاد فريق جديد للاعب بالإضافة إلى أن النادي سيتساهل في قيمة بيعه.

كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل عمر فايد لاعب فنربخشة التركي حقيقة إبلاغ النادي بضرورة رحيله عن الفريق.

وقال إسماعيل لـ FilGoal.com: "لم نجتمع مع إدارة فنربخشة حول رحيل عمر فايد ولم يحدث أي شيء مما ذكره الموقع التركي".

وكان مصدر مقرب من اللاعب قد كشف لـ FilGoal.com من قبل رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

ويرتبط فايد بتعاقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

ويبلغ فايد من العمر 21 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.

فنربخشة عمر فايد
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