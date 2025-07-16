بعد 18 عاما.. ريال مدريد يعلن رحيل لوكاس فاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد رحيل لاعبه لوكاس فاسكيز عن الفريق.

لوكاس فاسكيز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وانتهى تعاقد فاسكيز مع ريال مدريد عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، وأصبح من حقه التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وسيقيم ريال مدريد حفلًا وداعيًا للاعب في مدينته الرياضية غدًا الخميس.

وقال فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عبر موقع النادي: "لوكاس فاسكيز يمثل قيم ريال مدريد، والتي جعلته أحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل اللاعبين والجماهير".

وتابع: "فاسكيز يرمز إلى العمل الجاد والمثابرة وروح الانتصار، وهي عناصر أساسية للنجاح بقميص هذا النادي".

وأتم: "إنه لاعب يحظى بتقدير جميع مشجعي ريال مدريد، والذي سيظل دائمًا منزله".

بينما نشر فاسكيز رسالة وداعية قال فيها: "قد أخرج من ريال مدريد، ولكن ريال مدريد لن يخرج مني أبدًا".

وانضم فاسكيز لأكاديمية ريال مدريد في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت وهو يلعب بقميص النادي، إلا في فترة إعارة لموسم مع إسبانيول.

وفي 2015، عاد فاسكيز للفريق الأول لريال مدريد، واستمر لمدة 10 سنوات قبل أن يرحل عن الفريق. ولعب فاسكيز 402 مباراة بقميص ريال مدريد، وتمكن من تسجيل 38 هدفًا وصناعة 73.

وبدأ فاسكيز مسيرته مع ريال مدريد كجناح، قبل أن يتحول إلى ظهير أيمن.

وشارك صاحب الـ34 عامًا في 53 مباراة بقميص ريال مدريد خلال موسمه الأخير، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 8 أهداف.

وخلال مسيرته مع الفريق، توج فاسكيز مع ريال مدريد بـ23 لقبًا، بواقع: 5 دوري أبطال أوروبا، 4 دوري إسباني، 4 كأس سوبر أوروبي، 1 كأس إنتركونتيننتال، 3 كأس العالم للأندية، 1 كأس ملك إسبانيا، 4 كأس سوبر إسباني.