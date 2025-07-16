سكاي: سندرلاند يتحرك لضم تشاكا.. ويواجه منافسة مع نيوم

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن سندرلاند سيتحرك لضم جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سندرلاند يواجه منافسة شرسة من نيوم السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي نيوم السعودي توصل لاتفاق شفهي مع جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن من أجل ضمه هذا الصيف.

تقرير يوم الأربعاء لفت إلى أن نادي سندرلاند يدرس إمكانية التعاقد مع البالغ من العمر 32 عامًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت التقارير أن فنربخشة حاول إقناع اللاعب بالانضمام للفريق التركي في الساعات الأخيرة.

واتفق تشاكا مع النادي السعودي على تقاضي راتب سنوي صافي يبلغ 10 ملايين يورو، وفقا لسكاي.

وعرض نيوم على ليفركوزن دفع 6 ملايين يورو مقابل ضم اللاعب، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد.

ومن المتوقع إجراء مفاوضات جديدة بين الناديين قد تكون حاسمة، وفقا للتقرير.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

من جهته، يأمل فنربخشة في فشل صفقة انتقال تشاكا إلى النادي الصاعد حديثًا للدوري السعودي الممتاز.

وارتبط اسم تشاكا مؤخرا بارتداء قميص ميلان أو قميص يوفنتوس.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.