سكاي: سندرلاند يتحرك لضم تشاكا.. ويواجه منافسة مع نيوم

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 13:35

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا

أفادت شبكة سكاي سبورتس أن سندرلاند سيتحرك لضم جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سندرلاند يواجه منافسة شرسة من نيوم السعودي الذي يرغب في ضم اللاعب.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي نيوم السعودي توصل لاتفاق شفهي مع جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن من أجل ضمه هذا الصيف.

أخبار متعلقة:
ليكيب: أوناحي يرفض كل العروض المقدمة إليه ويثير غضب إدارة مارسيليا ESPN: بايرن يستعد لرفع عرضه من أجل ضم لويس دياز تقرير: بورنموث يحدد سعر إيليا زابارني لبيعه إلى باريس رومانو: مادويكي وقع عقود انتقاله إلى أرسنال

تقرير يوم الأربعاء لفت إلى أن نادي سندرلاند يدرس إمكانية التعاقد مع البالغ من العمر 32 عامًا خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت التقارير أن فنربخشة حاول إقناع اللاعب بالانضمام للفريق التركي في الساعات الأخيرة.

واتفق تشاكا مع النادي السعودي على تقاضي راتب سنوي صافي يبلغ 10 ملايين يورو، وفقا لسكاي.

وعرض نيوم على ليفركوزن دفع 6 ملايين يورو مقابل ضم اللاعب، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الناديين بعد.

ومن المتوقع إجراء مفاوضات جديدة بين الناديين قد تكون حاسمة، وفقا للتقرير.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

من جهته، يأمل فنربخشة في فشل صفقة انتقال تشاكا إلى النادي الصاعد حديثًا للدوري السعودي الممتاز.

وارتبط اسم تشاكا مؤخرا بارتداء قميص ميلان أو قميص يوفنتوس.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.

جرانيت تشاكا باير ليفركوزن نيوم سندرلاند
نرشح لكم
خبر في الجول – رغم اقترابه من الجزيرة الإماراتي.. بيراميدز يستخرج تأشيرة تركيا لـ إبراهيم عادل خبر في الجول - أيمن أشرف يقترب من الانتقال للجونة تقرير: بورنموث يحدد سعر إيليا زابارني لبيعه إلى باريس رومانو: مادويكي وقع عقود انتقاله إلى أرسنال ESPN: بايرن يستعد لرفع عرضه من أجل ضم لويس دياز تقرير: مانشستر يونايتد ينافس إيفرتون على ضم دوجلاس لويز جوشوا كينج ينضم إلى الخليج السعودي فلامنجو لا يمانع انتقال مدافعه إلى النصر في هذه الحالة
أخر الأخبار
ياسين مرعي: لي ذكريات مع الأهلي.. واحتفلت بهدف متعب في نهائي الكونفدرالية 13 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد 24 دقيقة | الكرة المصرية
مودريتش يوضح لماذا اختار الانتقال إلى ميلان 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – رغم اقترابه من الجزيرة الإماراتي.. بيراميدز يستخرج تأشيرة تركيا لـ إبراهيم عادل 41 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بيراميدز يستخرج تأشيرة تركيا لـ حمدي فتحي 46 دقيقة | الدوري المصري
إيسكو: السبب في إخفاقي مع ريال مدريد كان أنا 51 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول – انتظام ماييلي في مران بيراميدز تمهيدا للسفر مع الفريق لمعسكر تركيا 55 دقيقة | الدوري المصري
كرة نسائية – الأهلي يتعاقد مع الغانية ميرسي أتوبرا ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 80 مليون لثنائي الأبيض وطلب مرفوض.. كواليس جلسة مفاوضات الزمالك وبيراميدز 2 الصفقة السابعة.. الأهلي يضم ياسين مرعي 3 خبر في الجول – وسام أبو علي يسلم جواز سفره لـ الأهلي.. بعد اجتماع مع نادي كولومبوس الأمريكي 4 الأهلي يرد على الأخدود بشأن رغبته في شراء إمام عاشور
/articles/509365/سكاي-سندرلاند-يتحرك-لضم-تشاكا-ويواجه-منافسة-مع-نيوم