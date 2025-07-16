الكاس: سعيد بمشاركة مصر في كأس العالم للناشئين في قطر.. ومجموعتنا متكافئة

أعرب أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده مؤكداً أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

وقال الكاس عبر موقع فيفا: "شهدت الجماهير من حول العالم النجاح الاستثنائي لكأس العالم 2022، ولا شك أن النسخة المرتقبة من كأس العالم تحت 17 سنة لن تقل إبهاراً عن الاستضافة التاريخية للبطولة العالمية."

وأضاف "نشعر بالسعادة للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة بعد غياب طويل. نحن في كامل الجاهزية للعودة كمنافسين أقوياء، وعلى ثقة أن الفراعنة الناشئين سيبذلون قصارى جهدهم ويجعلون مصر فخورة بهم".

وأوضح "تتمتع جميع المنتخبات في مجموعتنا بكفاءة ومهارات عالية، وسيبذل كل منتخب أقصى أداء ممكن لتحقيق أفضل النتائج. نطمح أن نقدم مستويات أداء مميزة، وأن نحقق نتائج مشرفة، وكلنا أمل أن نرى علم مصر مرفوعاً عالياً في نهائي البطولة، لكي تعم الفرحة أنحاء مصر."

وتعتبر نسخة هذا العام الأولى من خمس نسخ متتالية من المقرر أن تستضيفها قطر حتى 2029. وكانت قرعة البطولة قد أوقعت منتخب مصر للناشئين في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي. ويستهل المنتخب مشواره في البطولة مع مباراة أمام هايتي في 4 نوفمبر في أحد ملاعب أسباير زون.

ويعد منتخب مصر واحداً من 6 منتخبات عربية تأهلت للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025. إلى جانب كل من منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة، والسعودية، والإمارات، وتونس، والمغرب. وكان المنتخب السعودي قد نجح في اعتلاء منصة التتويج بالكأس في نسخة العام 1991 من البطولة العالمية للناشئين، فيما حققت البحرين وقطر وعمان، المركز الرابع في 1989، 1991، و1995 على التوالي.

وتستضيف قطر كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025 في ملاعب أكاديمية أسباير الرياضية، المشيدة وفق أعلى المواصفات، وتشهد المباراة الأولى مواجهة تجمع عنابي الناشئين ممثل الدولة المضيفة مع منتخب إيطاليا، في 3 نوفمبر. فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي، أحد الاستادات المونديالية التي احتضنت مباريات في النسخة التاريخية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وكانت آخر مشاركة للمنتخب المصري في كأس العالم FIFA تحت 17 سنة كانت في عام 1997، عندما استضافت مصر البطولة، ووصل منتخب البلاد إلى دور ربع النهائي. والآن، يسعى جيل واعد من اللاعبين الناشئين إلى كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية بتحقيق نتائج ترقى إلى طموحاته.