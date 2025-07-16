خبر في الجول - أيمن أشرف يقترب من الانتقال للجونة

اقترب أيمن أشرف من الانتقال للجونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب توصل لاتفاق مع الجونة على التوقيع لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

صاحب الـ 34 عاما لعب الموسمين الأخيرين بقميص البنك الأهلي قبل أن ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ولم يشارك أيمن أشرف في أي مباراة خلال الموسم الماضي بقميص البنك الأهلي.

وبشكل عام لعب أشرف 24 مباراة بقميص الفريق وتمكن من صناعة هدف.

وأنهى الجونة، الدوري المصري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة تفادي الهبوط.

ويقود أحمد مصطفى "بيبو" تدريب الجونة خلال الموسم المقبل.

ولم يعلن الفريق عن أي صفقة حتى الآن لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل.