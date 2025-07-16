ليكيب: أوناحي يرفض كل العروض المقدمة إليه ويثير غضب إدارة مارسيليا

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 12:49

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - مارسيليا ضد نانت

أفادت صحيفة ليكيب أن أولمبيك مارسيليا مُحبط من فشل محاولاته لبيع لاعبه المغربي عز الدين أوناحي هذا الصيف.

اللاعب المغربي في طريقه للرحيل عن النادي لكونه لا يدخل في خطط المدرب روبرتو دي زيربي.

وأوضح التقرير أن أوناحي رفض كل العروض المقدمة إليه مؤخرا.

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وأضاف التقرير أن سبارتاك موسكو وافق على دفع 12 مليون يورو مقابل ضم أوناحي، لكن الدولي المغربي تردد في الانضمام إلى النادي الروسي ورفض إتمام الصفقة.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا حتى صيف 2027.

وارتبط اسم أوناحي بالعودة إلى باناثينايكوس في اليونان، حيث قدم موسما ناجحا على سبيل الإعارة.

يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.

ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

أولمبيك مارسيليا عز الدين أوناحي سبارتاك موسكو
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