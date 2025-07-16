ESPN: بايرن يستعد لرفع عرضه من أجل ضم لويس دياز

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 11:59

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

ذكرت شبكة ESPN أن بايرن ميونيخ يستعد لرفع عرضه لضم لويس دياز جناح ليفربول.

وذلك بعد رفض ليفربول العرض الأول بقيمة 59 مليون جنيه إسترليني.

وتُقدّر قيمة الجناح الكولومبي بنحو 86 مليون جنيه إسترليني من قبل ناديه، حسب التقرير.

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فيما أفادت جريدة بيلد أن فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ أجرى مكالمة فيديو مع لويس دياز من أجل إقناعه بالانضمام للبافاري.

ووافق الكولومبي على الانتقال إلى بايرن وأبلغ ليفربول برغبته، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أنه منذ الحادث المأساوي بوفاة ديوجو جوتا لم يُجري بايرن أي مفاوضات مباشرة مع ليفربول بشأن الصفقة احترامًا وتقديرًا للموقف.

وينتهي عقد لويس دياز مع الريدز صيف 2027.

ولفت التقرير إلى أن ليفربول يريد الاحتفاظ باللاعب وسط اهتمام بايرن وبرشلونة.

ليفربول بايرن ميونيخ لويس دياز
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