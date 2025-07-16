تقرير: مانشستر يونايتد ينافس إيفرتون على ضم دوجلاس لويز

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 11:47

كتب : FilGoal

دوجلاس لويز - يوفنتوس

دخل دوجلاس لويز لاعب وسط يوفنتوس ومنتخب البرازيل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى بقوة لضمه في الصيف الجاري.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" أن مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وذلك في ظل رغبة نادي إيفرتون أيضا في إعادة اللاعب مرة أخرى للدوري الإنجليزي.

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وانتقل دوجلاس لويز إلى يوفنتوس في بداية الموسم الماضي قادما من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 51 مليون يورو.

لكنه لم يقدم مع يوفنتوس ما كان يقدمه مع أستون فيلا في إنجلترا.

ولعب لويز مع يوفنتوس 27 مباراة في مختلف البطولات لم يسجل أو يصنع خلالها.

يوفنتوس مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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