جوشوا كينج ينضم إلى الخليج السعودي

أعلن نادي الخليج السعودي ضم النرويجي جوشوا كينج قادما من تولوز الفرنسي.

وافتتح نادي الخليج صفقاته الأجنبية الصيفية، بالتعاقد مع المهاجم النرويجي لمدة عامين حتى صيف 2027..

وبات كينج ثالث تدعيمات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ماجد كنبة، لاعب الوسط، وحمد الجيزاني، الظهير الأيمن.

وانضم كينج، البالغ من العمر 33 عامًا، إلى الخليج مجانًا، بعد نهاية تعاقده مع تولوز الفرنسي.

عندما بلغ الـ16 من عمره انتقل إلى إنجلترا عبر بوابة نادي مانشستر يونايتد في يناير 2008.

وظهر المهاجم مرتين فقط بقميص مانشستر يونايتد، الذي أخرجه معارًا لبريستون نورث إند الإنجليزي، وبعده بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، ثم هال سيتي وبلاكبرن في إنجلترا.

وباع يونايتد عقده لبلاكبرن في يناير 2013، وبعد عامين تركه ناديه دون مقابل لبورنموث.

ومع بورنموث، قضى كينج الحقبة الأبرز خلال مشواره، وشارك بقميص الفريق في 184 مباراة، وسجَّل 53 هدفًا، وصنع 18 أخرى.

وبلغ ذروة تألقه موسم 2016ـ2017 الذي احتلّ فيه تاسع مراكز لائحة هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا.

وفي فبراير 2021 انتقل إلى إيفرتون مقابل 11 مليون يورو، لكنه رحل سريعًا، بعد نهاية الموسم، إلى واتفورد.

وبعد عام واحد غادر إنجلترا، متجهًا إلى فنربخشة التركي عبر صفقة انتقال حر، صيف 2022

وأكمل النرويجي عامين مع فنربخشة قبل الرحيل حرًا إلى تولوز في فرنسا

وانتهت العلاقة التعاقدية بين تولوز واللاعب في يوليو الجاري، ليخطف الخليج توقيعه دون تحمل أي أعباء مالية لنادٍ آخر.