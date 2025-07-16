فيفا يكشف موعد فتح باب حجز تذاكر كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد انطلاق برنامج بيع تذاكر كأس العالم 2026.

وأوضح فيفا عبر موقعه أن التذاكر ستعرض للبيع لأول مرة في سبتمبر المقبل.

وستصدر التذاكر ضمن مراحل، مع فتح باب التسجيل للقرعة الأولى يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

وتنطلق البطولة يوم الخميس 11 يونيو 2026 في مكسيكو سيتي، وستُقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو في نيويورك، نيو جيرسي، التي استضافت نهائي كأس العالم للأندية يوم الأحد الماضي.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا: "بعد النجاح الذي حقّقته بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، ستبلغ الحماسة مستويات جديدة استعداداً لكأس العالم 2026.

وأضاف "نحن نتطلع قدما لاستقبال العالم مجدداً في أمريكا الشمالية، إذ تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية الفعالية الرياضة الأكبر والأعظم على الإطلاق. لذلك، ندعو المشجعين في كلّ أنحاء العالم إلى الاستعداد وحجز أماكنهم لأنّ الطلب عليها سيكون الأعلى في عالم الرياضة".

وستكون نسخة عام 2026 من كأس العالم الأكبر بالتاريخ، إذ تضمّ 48 منتخباً يتنافسون ضمن 104 مباريات تتوزّع على الدول المستضيفة الثلاثة، ومن المتوقّع أن يصل مجموع عدد المشجعين في الملاعب إلى 6.5 مليون.

ونظراً إلى حجم الطلب المرتفع المتوقَّع على تذاكر كأس العالم، سيتمّ إصدارها ضمن مراحل.