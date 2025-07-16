فلامنجو لا يمانع انتقال مدافعه إلى النصر في هذه الحالة

رحَّب مسؤولو فلامنجو برحيل آيرتون لوكاس ظهير أيسر الفريق إلى النصر في حال تم تقديم عرض رسمي مغرٍ خلال الفترة المقبلة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وكانت تقاريرُ صحافيةٌ برازيليةٌ، كشفت عن أن النصر مهتمٌّ بالتعاقد مع لوكاس بناءً على طلب من جورجي جيسوس، مدرب الفريق الجديد، الذي تسلَّم عمله بشكل رسمي، الثلاثاء.

ونقلت الجريدة تصريحات من مصدر بإدارة النادي قال فيها إن النصر لم يتواصل مع فلامنجو بشكل رسمي حتى الآن، أو مع وكيل آيرتون لوكاس من أجل الحديث عن ضم اللاعب.

وأوضح أن النادي لن يمانع رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية في حال تم تقديم عرض لا يمكن رفضه.

ولفت إلى أن اللاعب يعاني من إصابة في الساق، في الوقت الحالي وسيغيب 3 أسابيع.

ويعد لوكاس الخيار الثالث في مركز الظهير الأيسر بالنسبة إلى الجهاز الفني.

فالخيار الأول، هو أليكس ساندرو، وكان قد تعرَّض لإصابة، أبعدته 9 أشهر، ويستعيد حاليًّا عافيته.

أمَّا الخيار الثاني، فهو ماتياس فينيا، لكنْ تم الاعتماد بشكل أكبر على لوكاس خلال كأس العالم للأندية، وقدَّم مردودًا جيدًا، فكان له نصيب الأسد من المشاركة في المباريات.