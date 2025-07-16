خبر في الجول – شلبي يوافق على الانتقال إلى البنك الأهلي.. وربيع يقترب من الزمالك

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

مصطفى شلبي- الزمالك - سموحة

اقتربت صفقة انتقال مصطفى شلبي لاعب الزمالك إلى البنك الأهلي وضم أحمد ربيع في المقابل.

أحمد ربيع

النادي : البنك الأهلي

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

البنك الأهلي
الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن مسؤولو الزمالك أقنعوا مصطفى شلبي بالانتقال إلى الزمالك بالفعل.

وعقد شلبي جلسة مع مسؤولي البنك الأهلي مساء أمس الثلاثاء وأتم اتفاقه المبدئي مع الفريق وخلال ساعات سيعقد جلسة أخرى من أجل الوصول للاتفاق النهائي على الأمور المالية، قبل أن ينتقل بصفة نهائية.

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وبانتقال شلبي إلى البنك الأهلي، ومن قبله سيد عبد الله الذي وقع عقد انتقاله بالفعل، يكون الطريق أصبح ممهدا لأن يضم الزمالك أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

كان البنك الأهلي قد طلب ضم مصطفى شلبي وسيد عبد الله من الزمالك مقابل بيع ربيع للأبيض، قبل أن تتعطل الصفقة مؤقتا بسبب رفض شلبي إتمام انتقاله.

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفا وصنع 15 آخرين في 102 مباراة. وتوج ببطولة كونفدرالية، وبطولة كأس سوبر إفريقي، وبطولة كأس مصر.

أما سيد عبد الله، فلعب مع الزمالك 88 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع 13 آخرين.

صاحب الـ25 عاما توج رفقة الزمالك بـ بطولة دوري مصري، وبطولة كأس كونفدرالية، بجانب بطولة كأس مصر.

وقضى سيد عبد الله الموسم المنقضي معارا إلى البنك الأهلي، مشاركا في 12 مباراة. صنع فيهم هدفين.

في المقابل، لعب أحمد ربيع مع البنك الأهلي منذ عام 2022 وحتى الآن. شارك في 31 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وسيكون ربيع خامس صفقات الزمالك بعدما أعلن ضم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا الجناح الأنجولي من إشتريلا أمادورا، والثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف من فاركو.

أحمد ربيع مصطفى شلبي الزمالك البنك الأهلي
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