بلحاج: تجربة الزمالك كانت صعبة لسببين.. وتساءلت كيف فرط الأهلي في قندوسي

يعتبر المغربي أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا، أن تجربة الزمالك كانت صعبة.

أحمد بلحاج النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وبرر بلحاج في تصريحات عبر قناة أون سبورت عن سبب صعوبة تجربة الزمالك: "بقيت شهرين دون لعب بسبب إيقاف القيد، وعندما تم قيدي تغير مدرب الفريق 3 مرات".

ولعب بلحاج صاحب الـ27 عاما، في نادي الزمالك 6 أشهر خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2023.

وأكمل النجم المغربي: "كنا نمر كل يوم بأزمة جديدة في الزمالك، ولم يكن هناك احترافية، شيئا لم أره من قبل، وهو عكس ما رأيته في سيراميكا كليوباترا".

وعن تجربته الأولى في الدوري المصري، قال بلحاج: "كنت أعيش في برشلونة قبل انتقالي للعب في الدوري المصري من خلال أسوان، كنت أظن أن نادي أسوان في القاهرة".

وأضاف "الزمالك وبيراميدز تنافسا على ضمي خلال فترة لعبي بأسوان، ووكيلي اختار لي الانتقال للزمالك للحصول على فرصة اللعب أساسيا".

وتابع "لم أتلق عروض مجددة للعودة إلى الزمالك".

وانضم بلحاج إلى نادي أسوان في صيف 2022، قبل الانتقال إلى الزمالك بعد 6 أشهر، ومنه إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2023.

ولعب بلحاج 6 أشهر معارا إلى الجونة من سبتمبر 2023 إلى ديسمبر من العام نفسه قبل العودة إلى سيراميكا.

وتوج بلحاج مع سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية.

وعن هدفه الفترة المقبلة، رد بلحاج: "أحلم باللعب لمنتخب المغرب، أما في الدوري فسينافس نادي سيراميكا كليوباترا على المربع الذهبي".

ولعب بلحاج الموسم الماضي مع سيراميكا كليوباترا 23 مباراة في الدوري سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3، فيما شارك في مباراتين بكأس السوبر وسجل هدفا.

كما لعب مباراتين في كأس مصر وسجل 3 أهداف، ومباراة في كأس الرابطة.

وكشف بلحاج عن مفاوضات الوداد معه لخوض كأس العالم للأندية: "مسؤولو الوداد المغربي تواصلوا مع وكيلي للمشاركة مع الفريق بكأس العالم للأندية، ولكن لم يتواصلوا مع مسؤولي سيراميكا كليوباترا لإتمام الاتفاق".

وودع الوداد كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد 3 خسائر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والعين الإماراتي.

وتحدث بلحاج عن زملائه سابقا في الزمالك أحمد مصطفى زيزو ومواطنه أشرف بنشرقي والمنتقلين حديثا إلى الأهلي مع نهاية الموسم المنقضي: "زيزو كان يحب الزمالك، ولم أتوقع رحيله وانتقاله إلى الأهلي، ولم أتوقع كذلك انتقال أشرف بنشرقي للأهلي".

وتساءل بلحاج: "كيف يفرط الأهلي في لاعب مثل أحمد قندوسي، يستطيع اللعب أساسيا في تشكيل الأهلي، فليس من السهل اللعب في صفوف المنتخب الجزائري".

وزامل بلحاج اللاعب أحمد قندوسي في سيراميكا كليوباترا.

ولعب قندوسي في صفوف سيراميكا كليوباترا خلال الفترة من صيف 2023 حتى صيف 2025.

وانضم قندوسي إلى فريق لوجانو السويسري خلال الانتقالات الجارية.

وعن أصعب منافس واجهه في الدوري المصري، رد بلحاج: "أصعب مدافع واجهته في مصر محمد عبد المنعم، أما أصعب فريق واجهته هو الأهلي، ولم أتوقع تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي لأن بيراميدز كان الأقرب".