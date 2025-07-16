بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي لـ في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة

رد مصدر من الاتحاد العربي لكرة القدم على أنباء الاتجاه لتأجيل منافسات بطولة كأس العرب.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أن الاتحاد العربي يتجه لتأجيل كأس العرب بسبب إزدحام الأجندة الدولية لعام 2025. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الاتحاد العربي لـFilGoal.com: "تأجيل كأس العرب؟ الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد القطري هما المسؤولان عن تنظيم البطولة وتحديد مواعيدها".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب.