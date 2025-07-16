تقرير مغربي: اتجاه لتأجيل كأس العرب للمنتخبات بسبب الأجندة الدولية

الأربعاء، 16 يوليه 2025 - 00:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد منتخب الجزائر - كأس العرب

يتجه الاتحاد العربي لكرة القدم لتأجيل كأس العرب للمنتخبات 2025 بحسب صحيفة المنتخب المغربية.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في شهر ديسمبر المقبل.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد العربي يتوجه لتأجيل كأس العرب للمنتخبات بسبب الإزدحام الكبير في الأجندة الدولية لعام 2025.

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وأوضحت الصحيفة المغربية أن المواعيد المقبلة في كأس إفريقيا للأمم 2025 وتصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى الضغط الذي عاشه اللاعبون طول الموسم المنصرم قد يكون سببا في التأثير عليهم بدنيا وصحيا.

وأسفرت قرعة كأس العرب للمنتخبات التي ستقام في قطر عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة للبطولة.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب كل من الأردن والإمارات والفائز من المباراة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

ويتولى حلمي طولان تدريب منتخب مصر في كأس العرب.

كأس العرب منتخب مصر
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