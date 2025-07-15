الاتحاد يتعاقد مع النيجيري إسحاق سافيور

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع النيجيري إسحاق سافيور.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وأعلن الاتحاد عبر موقعه الرسمي تعاقده مع لاعب الوسط المهاجم النيجيرى إسحاق سافيور.

وانضم سافيور صاحب الـ 23 عاما لصفوف الاتحاد قادما من إينوجو رينجرز النيجيري.

وتعاقد الاتحاد مع سافيور بعد موافقة أحمد سامي المدير الفني للفريق السكندري.

وسبق أن تعاقد الاتحاد مع محمد توني ومحمد متولي كناريا ثنائي سيراميكا كليوباترا، مقابل انتقال محمد المغربي.

يأتي ذلك مع اعتبار انتقال محمود عجيب ونور علاء للفريق السكندري ضمن الصفقة التبادلية.

ويتولى أحمد سامي مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد خلفا لمجدي عبد العاطي الذي انتقل لتدريب مودرن سبورت.