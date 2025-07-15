خبر في الجول - فاركو يتمم اتفاقه بشأن استعارة لاعب البنك الأهلي

أتم نادي فاركو اتفاقه مع البنك الأهلي بشأن ضم مصطفى طارق لاعب الوسط.

ويواصل فاركو محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو أتم اتفاقه بشأن استعارة مصطفى طارق لاعبي البنك الأهلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ووقع طارق على عقودة انتقاله معارا من البنك الأهلي إلى فاركو لمدة موسم.

إعارة مصطفى طارق إلى فاركو جاءت بعد إتمام البنك الاهلي تعاقده مع محمود عماد لاعب وسط الفريق السكندري.

ووقع محمود عماد مع البنك الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب محمود عماد من الانضمام لصفوف البنك الأهلي.

وذلك لتعويض رحيل أحمد ربيع المحتمل إلى الزمالك.

محمود عماد لاعب فاركو يبلغ من العمر 27 عاما وانضم للفريق في صيف 2021 قادما من بتروجت.

ولعب عماد الموسم الماضي مع فاركو 25 مباراة في كافة البطولات.

أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي يبلغ من العمر 24 سنة وظهر بشكل جيد مع فريقه في الدوري المصري الموسم الماضي.

ولعب الموسم الماضي مع البنك الأهلي 31 مباراة في مختلف البطولات.