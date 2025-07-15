ذا أثلتيك: ليدز يتوصل لاتفاق مع نيوكاسل لضم لونجستاف

توصل نادي ليدز يونايتد إلى اتفاق مبدئي لضم شون لونجستاف لاعب نيوكاسل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع ذا أثلتيك أن ليدز سيدفع مبلغ 12 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه أسترليني كإضافات.

ويدخل لونجستاف الأشهر الـ12 الأخيرة في عقده مع نيوكاسل.

ووفقا لـ ذا أثلتيك فإن لونجستاف قرر تمديد تعاقده مع أجل أن يحصل فريقه على مقابل مادي بدلا من أن يخسر خدماته كلاعب حر في الصيف.

وكان نيوكاسل قد مدد عقد لونجستاف الموسم الماضي، حتى يونيو 2026.

ولعب شون لونجستاف خلال المواسم السبعة الماضية 171 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويجيد لونجستاف كلاعب خط وسط دفاعي، مع مهام هجومية إلى جانب دفاعية.

وتأهل ليدز يونايتد رفقة شيفيلد يونايتد، وسندرلاند إلى الدوري الإنجليزي.

وهبط ليدز يونايتد إلى دوري تشامبيون شيب في موسم 2022 - 2023، ليغيب موسمين عن بريميرليج، قبل العودة مجددا الموسم المقبل.