الغرافة القطري يجدد عقد فرجاني ساسي
الثلاثاء، 15 يوليه 2025 - 22:42
كتب : FilGoal
جدد نادي الغرافة القطري تعاقده مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.
فرجاني ساسي
النادي : الغرافة
ويلعب ساسي في صفوف الغرافة منذ صيف 2023 قادما من الدحيل.
وأعلن نادي الغرافة القطري اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي تجديد عقد فرجاني ساسي.
ساسي البالغ من العمر 33 عاماً انضم إلى الغارفة قادماً من الدحيل عام 2023.
وشارك ساسي مع الغرافة في 63 مباراة محرزاً 17 هدفاً بالإضافة إلى منحه 9 تمريرات حاسمة.
كما أعلن نادي الغرافة تجديد عقد الجزائري ياسين براهيمي.
براهيمي البالغ من العمر 35 عاماً، إلى الغرافة عام 2022.
وشارك براهيمي في 84 مباراة مع الفريق حتى الآن وأحرز 45 هدفاً إضافة إلى منحه 36 تمريرة حاسمة.
وكان اللاعبان قد ساهما في تتويج الغرافة بلقب كأس أمير قطر عقب تغلبه على الريان (2-1) في المباراة النهائية.
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